Губернатор Беглов заявил, что осенью в Петербург придет четвертая волна COVID-19

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Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова со ссылкой на его заявление сообщила, когда в стране ожидается четвертая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».
В первую очередь губернатор Северной столицы обратил внимание на снижение заболеваемости в регионе. Этот фактор позволяет властям поэтапно переводить стационары для пациентов с коронавирусом в штатный режим работы. Но это, к сожалению, ненадолго.
«К осени медики прогнозируют новую волну заболеваемости. Самым надежным оружием против пандемии продолжает оставаться массовая вакцинация и коллективный иммунитет», - объяснил Беглов.
В связи с этим он призвал всех петербуржцев, не вакцинировавшихся ранее, отправиться на прививку. Тем более город обеспечивает свободный доступ к пунктам вакцинации и большие запасы препаратов.
В пресс службе также сообщили, что Городская больница №33 в Санкт-Петербурге прекратит прием инфицированных граждан по причине снижения заболеваемости коронавирусом. В ряде федеральных стационаров число коек для пациентов сократят с 299 до 134.
По состоянию на 11 августа 7358 жителей Северной столицы привились первой дозой вакцины от коронавируса, а полный курс прошли 20 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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