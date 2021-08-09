Беспредел на выборах в Петербурге: «Родине» отказали в регистрации

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга продемонстрировала свою зависимость от городских властей и отказала в регистрации на выборы в ЗакС кандидатам от партии «Родина».

Перед принятием решения Горизбирком организовал специальное совещание по поводу отказа в регистрации родинцам, пишут СМИ. В результате все члены комиссии приняли единогласное решение не регистрировать список кандидатов от «Родины».

Данная ситуация наглядно показала, как административные ресурсы решают дела в Северной столице. В частности, стало понятно, что без разрешения Смольного ни один оппонент не пройдет в Законодательное собрание. Также всем стало ясно, что губернатор Александр Беглов хочет сформировать из будущих депутатов полностью подконтрольный ему парламент.

В список «инакомыслящих» кандидатов Беглова попали РПСС, «Штабы Навального» (признаны экстремистскими в РФ), партия «Родина» и отдельные кандидаты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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