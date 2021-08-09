В Петербурге задержали банду теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей

В городе Санкт-Петербурге сотрудники полицейского управления задержали лиц, которых подозревают в незаконной банковской деятельности с оборотом в миллиарды рублей. Информацию об этом сообщает МВД медиа.

В настоящее время получены предварительные сведения, что 8 городских жителей создали группу, которая обналичивала денежные средства. Чтобы структура эффективно работала, все члены подпольного формирования использовали десятки подконтрольных компаний с коммерческим направлением деятельности. Фирмы делали видимость реализации табачной продукцией, различных напитков и морепродуктов. Фиктивные перечисления проходили через автомобильные салоны и городские агентства недвижимости. Чтобы получить вознаграждение, финансисты снимали определенный процент от суммы, которую каждый раз обналичивали.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент уже задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей. От своей деятельности преступники обогатились на 50 млн. рублей. ГСУ ГУ МВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело, в рамках которого прошли 24 обыска в квартирах фигурантов, в используемых ими офисах, а также в одном из банков. Были изъяты компьютеры, средства связи, печати, документация о деятельности подконтрольных фирм, два автомобиля, свыше 21 млн рублей и 40 тыс. евро. Два банкира отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в бизнес-центрах Петербурга прошли обыски по делу нелегальных банкиров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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