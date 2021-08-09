Проблемы с качеством пищи привели к отказу школ от услуг операторов питания

Вчера, 21:49

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Проблемы с качеством пищи привели к отказу школ от услуг операторов питания
Фото из открытых источников

В Сахалинской области предложили отказаться от передачи питания школьников на аутсорс. Большинство учебных заведений региона поддержало эту инициативу. Теперь в штат учебных заведений нанимают поваров и обслуживающий персонал, а закупка продуктов будет производиться силами самих учреждений.

В региональном минобразования рассказали, что отдельное внимание будет уделено родительскому контролю за питанием школьников. Теперь каждый родитель сможет прийти в школу и воочию увидеть, чем кормят его ребёнка.

«Вопросы обеспечения горячим питанием школьников находятся на особом контроле правительства Сахалинской области. Для контроля и быстрого реагирования на обращения по вопросам организации горячего питания в школах в министерстве образования Сахалинской области работает горячая линия», — добавили в министерстве.

С подобной инициативой некогда выступали и общественники из Тюменской области. Организация «За безопасное детство» предлагала кормить детей силами самих образовательных учреждений. Для этого предлагалось ввести специальную должность замдиректора – заведующего столовой, а также создать родительскую комиссию для контроля за качеством продукции.

Отказ от аутсорсинга мог бы решить множество проблем в сфере социального питания и в Северной столице. Одной из фундаментальных проблем является снижение комбинатами стартовой цены контрактов на торгах, в результате чего дети получают скудные обеды из не самых лучших продуктов. Наиболее известным приверженцем такой тактики является комбинат «Артис-Детское питание», недавно отметившийся очередной победой на торгах благодаря колоссальному занижению стартовой цены.

К снижению цены прибегает и другой поставщик – «Серна». Данную компанию уже уличили в занижении объёмов порций и пищевой ценности блюд в одном из детсадов Петербурга.

Эксперты отмечают, что исправить ситуацию в данной сфере мог бы отказ от аутсорсинга или внедрение более эффективных механизмов контроля качества. Однако в Северной столице нет ни того, ни другого.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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