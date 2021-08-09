Недовес блюд и нарушения норм СанПиН стали основными нарушениями в школьном питании в 2020 году

Управления Роспотребнадзора во всех субъектах РФ оглашают результаты проверок организации школьного питания. Они проходили в образовательных учреждениях и на объектах комбинатов питания в минувшем году. Правда, петербургское отделение РПН не спешит рассказывать о проделанной работе.

Роспотребнадзор Костромской области подытожил итоги проверки школьных столовых в прошлом году. Жалобы касались, главным образом, температуры подачи блюд и веса порций. РПН составил 370 протоколов об административном правонарушении и наложил штрафов на общую сумму 2 млн 773 тысячи рублей. Поставщиков продукции проверяли 119 раз, нарушения выявили в 103 случаях в основном в маркировке продуктов. Имелись проблемы и с сопроводительными документами.

По информации о результатах проверок Роспотребнадзора на Сахалине, где были проведены инспекции у 33 из 56 поставщиков продуктов (58%), нарушения санитарного законодательства обнаружены у 26 предприятий (46%).

В школах Рязанской области специалисты РПН выявили нарушения в области питания в 132 учебных заведениях. В основном, они касались пренебрежения требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Нет должного порядка и в ведении документации на пищеблоках.

В образовательных организациях Ростовской области самыми распространенными нарушениями стали сокращение времени, предусмотренного на организацию горячего питания учащихся, несоблюдение режима работы пищеблока, недостаточно высокая температура горячих блюд на раздаче и целый ряд других моментов.

Негативная ситуация сложилась и в Ленобласти. Там, вследствие обнаруженных нарушений, Роспотребнадзор оштрафовал учебные заведения и поставщиков на 9 млн рублей.

Петербургское отделение РПН, несмотря на то, что до нового учебного года осталось совсем ничего, не торопится давать отчет о проведенных проверках. Между тем на качество питания от некоторых поставщиков продолжают поступать жалобы .

В частности, комбинат АО «Артис-Детское питание» получил государственный контракт на поставки в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. Вскоре пациенты стали сетовать, что питание в медицинском учреждении «скудное». После этого СМИ выяснили, что ухудшение связано со сменой поставщика продовольствия. Эта же фирма продолжает работать с детьми, несмотря на то, что родители не раз требовали отстранить ее .

Много вопросов и к комбинату «ТЗБ «Петроградская». Недавно произошло массовое отравление в детском саду №55 Фрунзенского района . Несмотря на это, компания продолжает получать щедрые госконтракты.

Упомянутое отравление послужило поводом для проверки в двух школах, где поставщиком продуктов является комбинат «ТД A.П. Иванов» . Там дети отказываются питаться в школьных столовых и вынуждены брать еду с собой.

Жалобы на низкое качество школьного питания в Петербурге продолжают поступать, и надзорные органы должны не отмалчиваться, а обратить пристальное внимание на эту проблему. К новому учебному году ее необходимо решить хотя бы частично.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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