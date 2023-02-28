«Подарки для гостей» Смольного обошлись бюджету Петербурга в полмиллиона рублей

Власти Санкт-Петербурга потратили полмиллиона рублей на закупку дорогостоящих аксессуаров. Смольный объяснил растрату городского бюджета желанием не продешевить перед «дорогими гостями».

Речь идет о покупке золоченых икорниц, малахитовых четок, визитниц, пиалов и других сувениров. Дорогостоящую закупку произвел комитет по внешним связям. Таким образом, власти хотят продемонстрировать «уровень отношения к представителю одаряемого государства и уровень благосостояния государства-дарителя», указали в ведомстве.

«Из соображений недопустимости нанесения обиды гостям вследствие нарушения протокольных правил и умаления престижа Санкт-Петербурга, представляется не целесообразным производить закупки сувенирных товаров массового производства, представленных в розничной торговой сети, для использования их в качестве памятных подарков, вручаемых от имени Правительства Санкт-Петербурга», — заявили в пресс-службе Смольного.

Администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым часто совершает сомнительные покупки для собственных нужд, отметили в СМИ. При этом в городе имеется множество проблем, решение которых требует серьезных финансовых вложений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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