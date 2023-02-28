«Подарки для гостей» Смольного обошлись бюджету Петербурга в полмиллиона рублей

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
Власти Санкт-Петербурга потратили полмиллиона рублей на закупку дорогостоящих аксессуаров. Смольный объяснил растрату городского бюджета желанием не продешевить перед «дорогими гостями».
Речь идет о покупке золоченых икорниц, малахитовых четок, визитниц, пиалов и других сувениров. Дорогостоящую закупку произвел комитет по внешним связям. Таким образом, власти хотят продемонстрировать «уровень отношения к представителю одаряемого государства и уровень благосостояния государства-дарителя», указали в ведомстве.
Администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым часто совершает сомнительные покупки для собственных нужд, отметили в СМИ. При этом в городе имеется множество проблем, решение которых требует серьезных финансовых вложений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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