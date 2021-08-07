Памфилова дала еще один шанс ЦИК Санкт-Петербурга навести порядок на выборах

Сегодня, 19:44

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Памфилова дала еще один шанс ЦИК Санкт-Петербурга навести порядок на выборах
Председатель ЦИК России Элла Памфилова / Фото: http://www.cikrf.ru

За деятельностью местных чиновников будет следить специальная комиссия ЦИК России. 

После обращений членов партии «Родины» Центральная избирательная комиссия крайне обеспокоилась сложившейся в Санкт-Петербурге ситуацией с множественными нарушениями и злоупотреблениями чиновников во время избирательного процесса. 

«Мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на все обращения. Мы даем городской избирательной комиссии еще один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию», — отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова. 

Кроме того, Памфилова подтвердила, что в Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимые данные о деятельности местной комиссии. 

Напомним, что на деятельность ЦИК и чиновников северной столицы жаловалась певица, кандидат на выборах от партии «Родина» Татьяна Буланова. Она записала видеообращение, адресованное Элле Памфиловой. В нем артистка вспомнила запрет на размещение агитационных плакатов «Родины» на улицах, а также негласное распоряжение из Смольного испортить ее подписные листы. 

Также к Памфиловой и к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову по той же причине обращался лидер «Родины» Алексей Журавлев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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