Памфилова дала еще один шанс ЦИК Санкт-Петербурга навести порядок на выборах

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За деятельностью местных чиновников будет следить специальная комиссия ЦИК России.
После обращений членов партии «Родины» Центральная избирательная комиссия крайне обеспокоилась сложившейся в Санкт-Петербурге ситуацией с множественными нарушениями и злоупотреблениями чиновников во время избирательного процесса.
«Мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на все обращения. Мы даем городской избирательной комиссии еще один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию», — отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Кроме того, Памфилова подтвердила, что в Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимые данные о деятельности местной комиссии.
Напомним, что на деятельность ЦИК и чиновников северной столицы жаловалась певица, кандидат на выборах от партии «Родина» Татьяна Буланова. Она записала видеообращение, адресованное Элле Памфиловой. В нем артистка вспомнила запрет на размещение агитационных плакатов «Родины» на улицах, а также негласное распоряжение из Смольного испортить ее подписные листы.
Также к Памфиловой и к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову по той же причине обращался лидер «Родины» Алексей Журавлев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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