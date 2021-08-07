В Санкт-Петербурге прокуратура решила проблему с невыплатой заработной платы на сумму более 2,2 млн рублей

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения прав работников одного из предприятий на своевременную оплату труда.

Установлено, что перед 55 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за март – май 2021 г. на сумму более 2,2 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление директору предприятия.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по оплате труда полностью погашена.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга