В Санкт-Петербурге прокуратура решила проблему с невыплатой заработной платы на сумму более 2,2 млн рублей

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Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения прав работников одного из предприятий на своевременную оплату труда.
Установлено, что перед 55 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за март – май 2021 г. на сумму более 2,2 млн рублей.
В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление директору предприятия.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по оплате труда полностью погашена.
Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга
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