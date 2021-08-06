Актеры Ургант и Дятлов поддержали Буланову в ее заботе о пенсионерах

Сегодня, 15:54

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Актеры Ургант и Дятлов поддержали Буланову в ее заботе о пенсионерах
Певица Татьяна Буланова / Фото: Инстаграм

Певица Татьяна Буланова планирует получить место в Законодательном собрании Петербурга. Ранее певица призвала главу ЦИК Эллу Памфилову обеспечить контроль над проведением выборов, которые должны стать честными и конкурентными. Напомним, что петербургские чиновники отказали «Родине» в праве на наружную агитацию. 

Одной из главных инициатив заслуженной артистки РФ является «Ленинградская надбавка» для пенсионеров. Актеры Евгений Дятлов и Андрей Ургант поддержали выдвинутое певицей предложение.

«Повышать пенсии, разумеется, необходимо. В нашей стране пенсионеры почти не защищены, поэтому такая поддержка очень им поможет. Если Татьяна Буланова будет заниматься вопросами, понятными как ей, так и всем нам, то она должна бороться за право стать политиком», - заявил Дятлов.

По мнению актера, Буланова продемонстрировала смелость, решившись на политическую деятельность. 

«Я думаю, что она знает, чего хочет», - заключил актер. 

Актер театра и кино Андрей Ургант считает, что надбавка поможет пенсионерам: «Я, безусловно, поддерживаю введение надбавки пенсионерам». 

Ранее инициативу Булановой похвалила Людмила Поргина. Актриса верит, что такие политики, как Буланова, нужны России.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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