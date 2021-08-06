Известный футболист встал на защиту «родинцев», которым власти ставят подножки на выборах в Петербурге

Его обеспокоили «тревожные новости» из Петербурга.

Петербургские чиновники вознамерились «вышвырнуть» известную певицу Татьяну Буланову из предвыборной гонки. Бывшего футболиста, кандидата в Госдуму Дмитрия Булыкина встревожили эти новости.

«Похоже, кто-то активно пытается вставлять палки в колёса моим коллегам», — сказал он.

Недавно Булыкина захотели исключить из федерального списка «Родины» из-за владения иностранными акциями. Чтобы добиться справедливости, он обратился в Верховный суд.

«Сначала у меня возникли сложности в ЦИКе с регистрацией в качестве кандидата. Эти нападки удалось отбить, так как мы действуем честно и законно, что и подтвердил Верховный суд. Теперь, как я слышал, набросились на Татьяну Буланову в Санкт-Петербурге», — отметил Булыкин.

Он сказал, что верит в справедливость и напомнил, что «Родину» и Буланову поддерживают миллионы людей. Их нельзя подвести, резюмировал бывший футболист.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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