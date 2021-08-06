Известный футболист встал на защиту «родинцев», которым власти ставят подножки на выборах в Петербурге

Вчера, 22:04

0

Image 16+
Известный футболист встал на защиту «родинцев», которым власти ставят подножки на выборах в Петербурге

Его обеспокоили «тревожные новости» из Петербурга.

Петербургские чиновники вознамерились «вышвырнуть» известную певицу Татьяну Буланову из предвыборной гонки. Бывшего футболиста, кандидата в Госдуму Дмитрия Булыкина встревожили эти новости. 

«Похоже, кто-то активно пытается вставлять палки в колёса моим коллегам», — сказал он.

Недавно Булыкина захотели исключить из федерального списка «Родины» из-за владения иностранными акциями. Чтобы добиться справедливости, он обратился в Верховный суд.

«Сначала у меня возникли сложности в ЦИКе с регистрацией в качестве кандидата. Эти нападки удалось отбить, так как мы действуем честно и законно, что и подтвердил Верховный суд. Теперь, как я слышал, набросились на Татьяну Буланову в Санкт-Петербурге», — отметил Булыкин.

Он сказал, что верит в справедливость и напомнил, что «Родину» и Буланову поддерживают миллионы людей. Их нельзя подвести, резюмировал бывший футболист.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Известный футболист встал на защиту «родинцев», которым власти ставят подножки на выборах в Петербурге

Вчера, 22:04

«Колпинский картель» может сохранить контракты на питание в школах Гатчинского района

6-08-2021, 21:39

Петербурженка полтора месяца ждет вакцинации из-за дефицита «Спутника V» в поликлинике

6-08-2021, 20:34

Глава партии &quot;Родина&quot;: бюрократы в Петербурге продолжают попытки сорвать осенние выборы

6-08-2021, 16:54

Попытка снять с выборов Шугалея и Буланову может спровоцировать крупный скандал

6-08-2021, 12:34

Партия “Родина” организует выставку рекламы, которая “напугала” петербургских чиновников

5-08-2021, 19:24

Редевелопмент Апраксина двора снова может затянуться

5-08-2021, 19:09

Сезонное меню снизит количество жалоб на школьное питание

5-08-2021, 15:34

Губернатора Санкт-Петербурга призвали из отпуска для личного контроля над выборами

4-08-2021, 18:24

Максим Шугалей идет в ЗакС для борьбы с несправедливостью

4-08-2021, 12:29

Александр Колос хочет и может повысить уровень жизни петербуржцев

3-08-2021, 14:29

В Смольном обнародовали статистику по заболевшим коронавирусом по трем российским вакцинам

2-08-2021, 17:29

Готовым взяться за «Апрашку» бизнесменам не хотят идти навстречу

2-08-2021, 16:39

Консервативные политические партии опасаются электорального успеха «Родины»

1-08-2021, 13:59

Суд обязал Цеда убрать нелегальную свалку строительного мусора в Приморском районе

30-07-2021, 21:34

Не уничтожил пожар, загубит равнодушие. Как складывается судьба Апраксина Двора сегодня?

30-07-2021, 18:29

В Петербурге ужесточают требования к вакцинации сотрудников от коронавируса

30-07-2021, 10:19

Вакцинация снижает риск заболеть коронавирусом COVID-19 в Петербурге в 20 раз

29-07-2021, 22:19

Неизвестные провокаторы пытались сорвать сбор подписей, организованный Андреем Шпиленко

29-07-2021, 19:19

Здравоохранение Петербурга снова наступило на бюджетные грабли, они бьют по нуждающимся в лекарствах

26-07-2021, 23:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19

Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19

6-08-2021, 00:04

0

Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...

Подробнее
«Меня не покидало ощущение абсурдистского шоу». Екатеринбуржец — о проблемах, которые страшнее коронавируса

«Меня не покидало ощущение абсурдистского шоу». Екатеринбуржец — о проблемах, которые страшнее коронавируса

6-08-2021, 08:19

0

Журналисту из Екатеринбурга Константину Джултаеву после того, как он заразился коронавирусом, пришлось столкнуться с...

Подробнее
В Новосибирской области после вакцинации от коронавируса чаще заражаются женщины

В Новосибирской области после вакцинации от коронавируса чаще заражаются женщины

5-08-2021, 08:49

0

Журналист Мария Тищенко опубликовала результаты исследований в Новосибирске специалистов МИБС. В ходе этой работы было...

Подробнее
Причину смерти вакцинированного 24-летнего мужчины в Иваново установит Росздравнадзор

Причину смерти вакцинированного 24-летнего мужчины в Иваново установит Росздравнадзор

5-08-2021, 16:59

0

Смерть 24-летнего следователя из Иваново, получившего по неподтвержденной информации полный курс вакцинации от ковида,...

Подробнее
Доброхотов заявил, что выход расследования Bellingcat снова задерживается

Доброхотов заявил, что выход расследования Bellingcat снова задерживается

5-08-2021, 15:34

0

Роман Доброхотов, редактор издания The Insider, недавно признанного в Российской Федерации иноагентом, заявил в...

Подробнее
Что будет, если не сделать вторую прививку от коронавируса?

Что будет, если не сделать вторую прививку от коронавируса?

5-08-2021, 11:14

0

Три из четырех вакцин от коронавируса, которые применяются в России - двухкомпонентные. Это значит, что их надо ставить...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Екатеринбурге болевшему коронавирусом пациенту вырвали страницы из медкарты, чтобы спрятать ошибочный диагноз

В Екатеринбурге болевшему коронавирусом пациенту вырвали страницы из медкарты, чтобы спрятать ошибочный диагноз

5-08-2021, 14:54

0

В Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге местному жителю, больному коронавирусом, неправильно поставили...

Подробнее
Роспотребнадзор: ревакцинация защитит от новых штаммов COVID-19

Роспотребнадзор: ревакцинация защитит от новых штаммов COVID-19

5-08-2021, 18:54

0

В пресс-службе Роспотребнадзора допустили, что защитный эффект от вакцин против коронавируса может снижаться против...

Подробнее
Прививка от COVID-19 точно подействовала? Врач опроверг значимость температуры

Прививка от COVID-19 точно подействовала? Врач опроверг значимость температуры

5-08-2021, 18:49

0

Российский врач-иммунолог Николай Крючков сообщил об отсутствии взаимосвязи между возможными побочными эффектами от...

Подробнее
Военный эксперт Стешин рассказал, что будет, если Украина получит 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2

Военный эксперт Стешин рассказал, что будет, если Украина получит 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2

6-08-2021, 14:24

0

Военный аналитик, корреспондент Дмитрий Стешин спрогнозировал дальнейшее развитие противостояния на Донбассе в случае,...

Подробнее