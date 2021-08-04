«Колпинский картель» может сохранить контракты на питание в школах Гатчинского района

В Гатчинском районе Ленинградской области наблюдаются серьезные проблемы в сфере социального питания. Поставщиком еды в школы стал петербургский комбинат «СТК», ранее замеченный в картельных сговорах. Приход на рынок игрока с такой репутацией может сказаться на детском питании в новом учебном году, пишут СМИ.

Серьезные проблемы в районе вскрылись после обращения директора одной из местных школ Максима Миронкова. Он отказался принимать некачественный ремонт учебного заведения, на который было потрачено 43 миллиона рублей. Сейчас администрация занимается подготовкой школы к 1 сентября. Для решения этой задачи был нанят новый подрядчик, а родителей наконец-то допустили до контроля происходящего в учебном заведении.

Инспекция школы прошла 3 августа. Основные этапы ремонта к этому моменту уже были завершены. Глава областного комитета образования Сергей Тарасов подчеркнул, что родители смогут контролировать ход ремонта еженедельно.

Однако некачественный ремонт, на котором сфокусировалась районная администрация, – не единственная проблема местных школ. Так, Максим Миронков заявил, что Гатчинский район является одним из самых коррумпированных, а проблемы в нем могли сформироваться при участии местных чиновников.

«Одним из главных действующих лиц разворачивающейся трагедии – является начальник управления образования Гатчинского района – Е.Н.Глыбина», — подчеркнул он.

Миронков рассказал о проблеме в сфере школьного питания. По его словам, именно Глыбина разрушила систему, назначив «нужных людей» в качестве подрядчиков. В Гатчинском районе произошло укрупнение контрактов на обеспечение школ едой, в результате чего малые поставщики не смогли участвовать в аукционах. Контракты заполучил петербургский комбинат «СТК», обладающий неоднозначной репутацией.

Проблемы начались почти сразу. Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила в школах и в помещениях предприятия кишечную палочку. Кроме того, контрольные замеры показали, что детям дают урезанные порции.

Комбинат «СТК» печально известен тем, что состоял в «колпинском картеле» . Компании, заручившиеся поддержкой администрации Колпинского района, получали госконтракты за счет заранее известных лишь им критериев отбора поставщиков. Незаконным образом были оформлены контракты на сумму свыше 650 миллионов рублей.

«Колпинский картель» - не единственный сговор, в котором антимонопольщики уличили комбинат «СТК». Так, в 2018 году УФАС поймал компанию на участии в другом картельном сговоре .

Несмотря на нарушения, «СТК» продолжает кормить школьников Гатчинского района. Местным властям следует обратить на это пристальное внимание, поскольку из-за некачественного питания могут пострадать дети.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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