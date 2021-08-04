«Колпинский картель» может сохранить контракты на питание в школах Гатчинского района

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В Гатчинском районе Ленинградской области наблюдаются серьезные проблемы в сфере социального питания. Поставщиком еды в школы стал петербургский комбинат «СТК», ранее замеченный в картельных сговорах. Приход на рынок игрока с такой репутацией может сказаться на детском питании в новом учебном году, пишут СМИ.
Серьезные проблемы в районе вскрылись после обращения директора одной из местных школ Максима Миронкова. Он отказался принимать некачественный ремонт учебного заведения, на который было потрачено 43 миллиона рублей. Сейчас администрация занимается подготовкой школы к 1 сентября. Для решения этой задачи был нанят новый подрядчик, а родителей наконец-то допустили до контроля происходящего в учебном заведении.
Инспекция школы прошла 3 августа. Основные этапы ремонта к этому моменту уже были завершены. Глава областного комитета образования Сергей Тарасов подчеркнул, что родители смогут контролировать ход ремонта еженедельно.
Однако некачественный ремонт, на котором сфокусировалась районная администрация, – не единственная проблема местных школ. Так, Максим Миронков заявил, что Гатчинский район является одним из самых коррумпированных, а проблемы в нем могли сформироваться при участии местных чиновников.
«Одним из главных действующих лиц разворачивающейся трагедии – является начальник управления образования Гатчинского района – Е.Н.Глыбина», — подчеркнул он.
Миронков рассказал о проблеме в сфере школьного питания. По его словам, именно Глыбина разрушила систему, назначив «нужных людей» в качестве подрядчиков. В Гатчинском районе произошло укрупнение контрактов на обеспечение школ едой, в результате чего малые поставщики не смогли участвовать в аукционах. Контракты заполучил петербургский комбинат «СТК», обладающий неоднозначной репутацией.
Проблемы начались почти сразу. Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила в школах и в помещениях предприятия кишечную палочку. Кроме того, контрольные замеры показали, что детям дают урезанные порции.
Комбинат «СТК» печально известен тем, что состоял в «колпинском картеле». Компании, заручившиеся поддержкой администрации Колпинского района, получали госконтракты за счет заранее известных лишь им критериев отбора поставщиков. Незаконным образом были оформлены контракты на сумму свыше 650 миллионов рублей.
«Колпинский картель» - не единственный сговор, в котором антимонопольщики уличили комбинат «СТК». Так, в 2018 году УФАС поймал компанию на участии в другом картельном сговоре.
Несмотря на нарушения, «СТК» продолжает кормить школьников Гатчинского района. Местным властям следует обратить на это пристальное внимание, поскольку из-за некачественного питания могут пострадать дети.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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