Глава партии &quot;Родина&quot;: бюрократы в Петербурге продолжают попытки сорвать осенние выборы

Сегодня, 16:54

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Глава партии &quot;Родина&quot;: бюрократы в Петербурге продолжают попытки сорвать осенние выборы

Глава партии "Родина" Алексей Журавлев прокомментировал тему грядущих осенних выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, обвинив бюрократов в попытке их сорвать.

Некоторые петербургские партии прибегают к помощи членов территориальных избирательных комиссий, которые и собирают им голоса. Такие действия являются уголовные преступлением. Об этом говорится в публикации партии "Родина" в Telegram-канале.

По словам Журавлева, представители партии продолжают вести борьбу с беспределом среди чиновников. Власти Санкт-Петербурга специально дискредитируют избирательную кампанию, чтобы превратить выборы в "цирк уродов", считает он.

"Наших коллег прессуют со всех сторон. А новые партийные отделения типа РПСС чиновники регистрируют с легкостью. И дают им полный "зеленый свет" в избирательной кампании", – говорится в публикации.

По мнению депутата, причина кроется в том, что "нечистоплотные чиновники" осознают возможность "Родины" одержать реальную победу на выборах. Если это произойдет, то "все канцелярские крысы" понесут ответственность за свои действия, отметил он.

Ранее сообщалось, что Российская партия свободы и справедливости (РПСС) была зарегистрирована на выборах в ЗакС Петербурга. Однако по словам некоторых членов территориальных избиркомов, их вынуждали собирать подписи, что противоречит действующим правилам.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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