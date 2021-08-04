Петербурженка полтора месяца ждет вакцинации из-за дефицита «Спутника V» в поликлинике

Жительница Санкт-Петербурга и ее супруг более 45 дней ждут ­вакцинацию от коронавируса — причиной такого длительного ожидания является дефицит препарата «Спутник V» в местной поликлинике. Пациентка на правах анонимности сообщила, что в поликлинике №?39 ей открыто сообщили, что вакцины нет, и поставка пока не предвидится, передает «Росбалт».

Жительница Центрального района Санкт-Петербурга рассказала, что вместе с супругом записалась на вакцинацию 6 июля — женщине сообщили, что ближайшей свободной датой является 5 августа. Однако в преддверии дня вакцинации пациентке позвонили из поликлиники №39 и сказали, что препарата нет.

«Нам предложили уколоться Спутник Лайт — но ведь он не подходит для первичной вакцинации, и мы отказались. Нас занесли в лист ожидания», - рассказала жительница Санкт-Петербурга.

Женщина указала, что ей вновь позвонили из больницы, и перенесли предполагаемую дату вакцинацию на 23 августа — то есть спустя полтора месяца после записи на вакцинацию.

«Мы спросили — неужели раньше никак? Нам ответили, что раньше нельзя, так как нет вакцины. Я не понимаю, как можно с такими огромными просрочками провести вакцинацию — а если прививку нужно делать трудящимся, которых без нее не выпустят на работу? А как же заверения властей, что вакцин масса и их на всех хватит?», - поделилась пациентка.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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