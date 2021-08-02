Губернатора Санкт-Петербурга призвали из отпуска для личного контроля над выборами

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Лидер партии “Родина” Алексей Журавлев поражен большим количеством нарушений в текущих предвыборных мероприятиях, и написал обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.
Партия «Родина» опубликовала обращение главы политсилы в своем Телеграм-канале. В обращении Журавлев попросил губернатора вернуться из отпуска и проконтролировать ситуацию с поддельными подписями от некоторых партий. Он заявил, что в Петербурге до сих пор кто-то пытается вмешаться в осенние выборы. Об этом свидетельствует появление все больших сведений о новых фактах нарушений. По словам Журавлева, «даже спикер регионального Заксобрания уже признает, что подписи за некоторые партии открыто «рисуют».
Лидер “Родины” рассказал, что он был вынужден обратиться к Беглову с просьбой срочно вернуться из отпуска и проконтролировать выборы:
«Еще есть время и возможности, чтобы остановить фальсификацию выборов 19 сентября, защитить избирательные права граждан и спасти репутацию властей Северной столицы».
Ранее сообщалось, что все кандидаты партии подали необходимое количество подписных листов и переходят на следующий этап предвыборной кампании.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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