Максим Шугалей идет в ЗакС для борьбы с несправедливостью

Сегодня, 12:29

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Максим Шугалей идет в ЗакС для борьбы с несправедливостью

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей участвует в выборах в Законодательное собрание Петербурга для установления справедливости в обществе. О своей мотивации социолог рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Шугалей отметил, что в своей    социологической работе он прикложил все усилия, знания и опыт для выявления несправедливости по отношению к обществу и его отдельным группам, а также пытался привлечь всеобщее внимание к проблеме прав человека. 

Социолог отметил, что подобные принципы легли в основу его решения участвовать в выборах, чтобы продолжить свою борьбу с правовой несправедливостью уже на законодательном уровне.

«Из этих же соображений я принял решение идти в депутаты Заксобрания. Чтобы отстаивать права людей», — сказал Шугалей. 

Также Максим Шугалей положительно оценил инициативу перераспределения средств, выделяемых из бюджета города на зарплаты депутатам Заксобрания Петербурга. По его словам, эти деньги необходимо направить на решение основных проблем, которые уже давно беспокоят жителей Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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