Александр Колос хочет и может повысить уровень жизни петербуржцев

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Предприниматель и общественный деятель Александр Колос сдал подписные листы в администрацию Приморского района Петербурга, что приблизило его еще на один шаг к выборам в городской парламент. Это следующий этап нынешнего избирательного цикла.
Колос известен как меценат – на протяжении многих лет он оказывает помощь жителям Приморского района, и они с радостью готовы отдать за него свои голоса. Сам благотворитель объясняет свое решение стать депутатом тем, что это расширит его возможности для помощи людям.
Теперь он ставит более глобальные цели – повышение уровня жизни в нашей стране. Не забывает выдвиженец от партии «Родина» и о Приморском районе.
«Я хочу, чтобы жители нашего района смогли забыть о проблемах и начали жить в своё удовольствие», – сказал Колос.
Он готов бороться за достойную жизнь людей и защищать общественные интересы. А для этого, по убеждению мецената, нужно брать инициативу в свои руки. Нужно не молчать, а уметь доносить гражданскую позицию, чтобы ее услышали власти, убежден Александр Колос.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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