В Смольном обнародовали статистику по заболевшим коронавирусом по трем российским вакцинам

Вчера, 17:29

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В Смольном обнародовали статистику по заболевшим коронавирусом по трем российским вакцинам

Комитет по здравоохранению Петербурга сегодня в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского сделал достоянием общественности полную статистику по заболевшим коронавирусом после прохождения вакцинации. Об этом пишет «Фонтанка», в распоряжение которой попал этот документ.

Сразу же обратим внимание на то, что статистика приводится по состоянию на 23 июля сего года. Так вот, к тому времени в Северной столице коронавирусом заболели в общей сложности 513 239 человек.

Первый компонент вакцины успели поставить 1 миллион 227 тысяч 496 человек. Полностью прошли вакцинацию 860 638 человек. Если говорить о полностью привитых, из них коронавирусом заболели 14 672 человека - в процентах это 1,7 от общего количества.

Примечательно, что Комздрав даже представил статистику по инфицированным после вакцинации повакцинно.

Итак, «Спутник V». После первой дозы ковидом заболели 6 405 человек - и это при том, что первым компонентом вакцинировались 1 178 266 человек. После второго заболели 13 466 человек из 819 768 привитых.

«ЭпиВакКорона». В городе на Неве ее поставили 16 269 человек, а первый этап вакцинации прошли 21 943 человека. Из полностью привитых заболели 988 человек, после первого компонента - 351.

«КовиВак» в Петербурге поставили 24 601 человек, первой дозой привились 27 287 человек. Статистика заражений по нему: полностью привитых и заразившихся - 218. У 317 ковид был выявлен после первой дозы.

«Таким образом, среди вакцинированных «Спутником V» заболели коронавирусом 1,8%. Самый низкий показатель заболеваемости у препарата «КовиВак» — 0,9%. Среди привитых «ЭпиВакКороной» заразились ковидом 6% граждан, полностью прошедших вакцинацию», - делится статистикой «Фонтанка».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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