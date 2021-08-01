Готовым взяться за «Апрашку» бизнесменам не хотят идти навстречу

Объект культурного наследия (ОКН) «Апраксин двор» в центре Петербурга может окончательно обветшать и перейти в аварийное состояние, беспокоятся журналисты городских СМИ. Недавно стало известно, что АО «Апраксин двор» потеряло право на доверительное управление принадлежащими городу площадями комплекса. Произошло это после того, как ФАС отказалась продлевать контракт с акционерным обществом, истекший в конце июня этого года. К сентябрю все 66 арендаторов «Апраксина двора» должны быть выселены.

На данный момент более 70 000 квадратных метров площади «Апраксина двора», принадлежащих городу, не используются. Это приводит к обветшанию и разрушению исторических зданий.

Проблему мог бы решить инвестор, готовый вложить средства в реставрацию и благоустройство территории. Еще в 2018 одна компания получила статус стратегического инвестора, что, согласно федеральному законодательству, позволило ей получить право на проведение восстановительных работ.

Правда, подобная норма в петербургском законодательстве отсутствует, так что в 2019 году в ЗакС Петербурга был внесен законопроект, позволяющий привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Документ прошел два чтения, однако перед третьим чтением поправки губернатор Александр Беглов предложил отложить его, писали СМИ. Связано подобное решение могло быть с опасением Смольного потерять права на исторические здания. К тому времени инвестор уже успел вложить в разработку проекта реставрации корпуса 37-38 и проведение исторической экспертизы 27 млн рублей. К концу 2019 года на работы собирались потратить 700 млн рублей. Теперь стоимость проекта выросла до миллиарда рублей.

Экспертное сообщество убеждено, что подобного исхода можно было бы избежать в случае предоставления объекта инвестору на основе федерального законодательства, однако Смольному не хватает политической воли для принятия подобного решения.

Федеральный закон имеет прямое действие, поэтому уже сейчас, если бы было желание у городских властей, можно начать процедуру предоставления этих зданий, рассказал юрист компании Versus.legal Даниил Подшивалов.

28 июля состоялся круглый стол с участием владельцев корпусов «Апраксина двора», а также арендаторов, куда был приглашен и глава городского коминвеста Роман Голованов. Однако последний на встречу не явился.

Ранее чиновник предлагал идею редевелопмента «Апраксина двора» через продажу объектов комплекса на прямых торгах или торгах с инвестусловиями. Предложение вызвало недоумение у представителей бизнес-сообщества из-за того, что оно противоречит федеральному законодательству.

21 июля предприниматели направили прямое обращение на имя Александра Беглова с предложением реконструировать объект и воссоздать его исторический облик. По мнению бизнесменов, это могло бы положительно повлиять на туристическую привлекательность центра Северной столицы. Между тем руководитель одного из отделов компании Maris Алексей Федоров считает, что Смольный не займется «Апраксиным двором», пока тот не придет в аварийное состояние.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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