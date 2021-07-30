Консервативные политические партии опасаются электорального успеха «Родины»

Вчера, 13:59

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Консервативные политические партии опасаются электорального успеха «Родины»

В сентябре в Петербурге будут проводиться выборы депутатов Законодательного собрания. Пока политические партии готовят своих кандидатов, избиратели начинают изучать новых потенциальных представителей ЗакСа. Однако в достаточно либеральном Петербурге оказалось не так-то много представителей политических партий, придерживающихся консервативных взглядов. В связи с этим партия «Родина» начала завоевывать все больший интерес среди петербуржцев.

В Петербурге примерно 29% горожан считают себя консерваторами и лоялистами. При этом в городском парламенте до сих пор не было адекватных представителей такой идеологии. Напротив, к нынешним депутатам ЗакСа за последние годы скопилось достаточно претензий, начиная с введения «депутатской поправки», позволяющей парламентариям распределять 2% городского бюджета по своему усмотрению, и заканчивая коррупцией и несоблюдением интересов граждан.

Придерживающаяся консервативных взглядов партия «Родина» все больше находит поддержку среди петербуржцев. Среди родинцев есть серьезные и сильные кандидаты, например, Андрей Петров, обладающий большим политическим и управленческим опытом, или Максим Шугалей, в патриотизме которого сложно усомниться. Также в списке кандидатов от «Родины» - экологи и активисты, такие как Сергей Карин и Нина Абросова. Помимо этого, есть и те, кто работает по направлениям культуры и социальной политики, например, известная певица Татьяна Буланова и Андрей Иванов. Есть и те, кто ратует за налаживание активного диалога между властью и бизнесом, например, опытные предприниматели Александр Колос и Андрей Шпиленко.

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев

Консервативные партии опасаются растущего влияния «Родины», о чем говорит некоторое административное давление на партию. Как оказалось, партии запретили полноценно размещать агитационные материалы на городских стендах. Изначально предполагалось, что это может быть негласной инициативой губернатора Беглова, однако позже эту версию отвергли, поскольку градоначальник заинтересован в расширении прогосударственного политического крыла в городском парламенте.

«Родина» вторглась на «игровое поле» сразу нескольких консервативных партий, которые высказывают на этот счет некоторые опасения. ЕР, которая является главной прогосударственной политической силой, переживает, что инициативы «Родины» будут более конкретными и прозрачными. КПРФ может беспокоиться из-за «ленинградской надбавки», за введение которой выступают родинцы. Вероятно, коммунисты не рады тому, что сами не смогли додуматься до подобной инициативы.

Также «Родина» может приглянуться петербуржцам, которые ранее голосовали за ЛДПР. Во-первых, родинцы также придерживаются умеренно «правой» идеологии, а популизм и эпатаж либерал-демократов уже изрядно наскучил многим консерваторам. Что касается экологической повестки, «Родина» может также вызывать опасения у «Зеленых» и «СР». Среди родинцев имеются известные эко-активисты, которые уже успели зарекомендовать себя. Так или иначе, несмотря на довольно поздний старт предвыборной кампании, у «Родины» есть все шансы, чтобы пройти в петербургское Законодательное собрание.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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