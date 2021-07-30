Суд обязал Цеда убрать нелегальную свалку строительного мусора в Приморском районе

30-07-2021, 21:34

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Суд обязал Цеда убрать нелегальную свалку строительного мусора в Приморском районе
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

В Петербурге сотрудников администрации Приморского района заставили убрать незаконную свалку через суд. Несанкционированный объект образовался рядом с Петровской аллеей на берегу Финского залива. Жалобу направили сотрудники прокуратуры.

Суд Приморского района обязал администрацию Николая Цеда ликвидировать незаконную свалку в течение шести месяцев. Во время осмотра прокуратура отметила, что на Беговой полосе Финского залива лежало огромное количество строительного мусора. Хотя участок не предназначен для вывоза отходов.

Объединенная пресс-служба петербургских судов не уточнила, когда образовалась свалка. При этом в СМИ обратили внимание, что участок – не единственный в Приморском районе, куда незаконно свозят мусор. Петербуржцы неоднократно жаловались, что чиновники не чистят Орловский карьер, это приходится делать волонтерам.

В СМИ также предположили, что Цед только создает видимость борьбы с незаконными свалками в рамках своей избирательной кампании перед выборами в Госдуму. На самом деле в Приморском районе – огромное количество стихийных свалок, а также других проблем: неприятный запах от заводов на севере, низкий уровень транспортной доступности и незаконная торговля. На эти проблемы администрация Цеда, по мнению местных жителей, особого внимания не обращает.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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