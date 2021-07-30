Суд обязал Цеда убрать нелегальную свалку строительного мусора в Приморском районе

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе
Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать...Подробнее
В Петербурге сотрудников администрации Приморского района заставили убрать незаконную свалку через суд. Несанкционированный объект образовался рядом с Петровской аллеей на берегу Финского залива. Жалобу направили сотрудники прокуратуры.
Суд Приморского района обязал администрацию Николая Цеда ликвидировать незаконную свалку в течение шести месяцев. Во время осмотра прокуратура отметила, что на Беговой полосе Финского залива лежало огромное количество строительного мусора. Хотя участок не предназначен для вывоза отходов.
Объединенная пресс-служба петербургских судов не уточнила, когда образовалась свалка. При этом в СМИ обратили внимание, что участок – не единственный в Приморском районе, куда незаконно свозят мусор. Петербуржцы неоднократно жаловались, что чиновники не чистят Орловский карьер, это приходится делать волонтерам.
В СМИ также предположили, что Цед только создает видимость борьбы с незаконными свалками в рамках своей избирательной кампании перед выборами в Госдуму. На самом деле в Приморском районе – огромное количество стихийных свалок, а также других проблем: неприятный запах от заводов на севере, низкий уровень транспортной доступности и незаконная торговля. На эти проблемы администрация Цеда, по мнению местных жителей, особого внимания не обращает.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать...Подробнее
Авторы польского издания Defence24 сообщили о том, что военно-воздушные силы Египта провели состязание российского...Подробнее
Президент России Владимир Путин имеет все шансы дождаться момента, удобного для нападения на Евросоюз. Такого мнения...Подробнее
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о проблемах, связанных с созданием вакцин от...Подробнее
Глава Пентагона Ллойд Остин сделал публичное заявление касательно дальнейшего передвижения корабля Королевских ВМС...Подробнее
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сейчас, образно говоря, «ловит камни» в свой адрес. Россияне пришли не просто в...Подробнее
Гибель троих членов семьи из Краснодара после проведенной вакцинации вызвала широкий резонанс в СМИ. Несмотря на...Подробнее
«Реальную возможность», по высказыванию британских экспертов, которые входят в Научную консультативную группу по...Подробнее
Новые штаммы коронавирусного инфицирования, периодически появляющиеся в различных государствах на планете, порой с...Подробнее
Смерть после вакцинации от COVID-19 – это нормально, уверен специалист по организации системы здравоохранения, врач...Подробнее
Комментировать