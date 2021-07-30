Не уничтожил пожар, загубит равнодушие. Как складывается судьба Апраксина Двора сегодня?

30-07-2021, 18:29

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Не уничтожил пожар, загубит равнодушие. Как складывается судьба Апраксина Двора сегодня?
«Апраксин двор» / Фото из открытых источников

Самый большой исторический рынок Петербурга занимает площадь в 14 гектаров. Он ограничен улицами Садовой, Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком. Рыночный комплекс является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, состояние которого шокирует не только гостей Северной столицы, но и самих горожан.  

Апраксин Двор уже давно величают «Апрашкой». И это название прекрасно характеризует засилье лотков с китайским товаром и других разношерстных торговых точек, которые заполонили некогда прекрасную историческую площадь.

Апраксин двор: начало 

Апраксин двор берет свое начало с середины XVIII века. Екатерина Петровна пожаловала два участка земли своим верным подданным: купцу Ивану Щукину и графу Федору Матвеевичу Апраксину. 

Уже в те времена было подмечено, что территории, расположенные в самом центре Петербурга, отлично подходят для торговли: их начали обустраивать, как рынок. Владения Щукина начали сразу же порастать плотной застройкой торговых лавок, а вот рынок графа Апраксина застраивался аккуратно, по периметру. В центре шла торговля, которая в арабских странах называется «толкучей».  Интересно, что обе части рынка были объединены в единую торговую зону только спустя сто с лишним лет, в конце XIX века по указу Николая I. Именно тогда появились важнейшие торговые ряды: Ягодный, Птичий, Курятный, Холщевый, Лоскутный. Там же были построены 24 деревянные линии: на них торговали тканями, галантерейными, кожевенными и хозяйственными товарами, мебелью и обувью.

Пожар

Архитектор И. Карсини вплотную занялся разработкой проекта торгового комплекса, и вся застройка проводилась под его руководством. К сожалению, сильный пожар, случившийся в 1862 году, не позволил закончить реализацию этого проекта: пламя уничтожило практически весь квартал.  Несмотря на это, Апраксин и Щукин дворы всего лишь за год были отстроены заново. Здесь возвели два новых здания с лавками по Садовой улице. 

Революция и Первая мировая война

Апраксин Двор долгие годы оставался крупнейшим рынком не только Северной столицы, но и Европы. Здесь процветала торговля: на площадях можно было приобрести практически все — от лесных ягод и животных, до редких букинистических находок и оружия. 

Пришла революция и властям стало совсем не до исторического Двора. Здесь начала разрастаться стихийная торговля, двор зарос мелкими лавочками, ларьками. Во время Великой Отечественной войны постройки сильно пострадали при бомбежке, но спустя время были полностью восстановлены.  Многие уверены, что именно после войны Апраксин двор начал потихоньку превращаться в «Апрашку». 

Рынок дня сегодняшнего

С 2007 года власти Санкт-Петербурга не могут навести порядок на территории Апраксина Двора. При этом новые попытки арендаторов вывести Смольный на открытый диалог заканчиваются провалом. Напомним, что недавно должна была состояться встреча, на которой представители бизнеса и инвесторы хотели обсудить с местными чиновниками судьбу и дальнейшее развитие Апраксина двора, но представители комитетов Смольного на нее не явились. Позже в КИО решили провести закрытую встречу без участия арендаторов, но предполагалась она в закрытом режиме.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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  • Отлично, теперь еще и апраха под ударом. Честно, здание не очень и красиво, но локация – лакомый кусочек. Так почему бы из нее не сделать еще одно красивое место, а не оставлять этот годюшник? Очень странная позиция нашей администрации. Очень жаль, что исторический центр рассыпается.
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