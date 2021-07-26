В Петербурге ужесточают требования к вакцинации сотрудников от коронавируса

Сегодня, 10:19

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В Петербурге ужесточают требования к вакцинации сотрудников от коронавируса

В Петербурге ужесточают требования к вакцинации сотрудников от коронавируса. С 1 октября сего года обязательным условием для работы организаций ряда сфер, в том числе общепита, станут прививки от COVID-19 для не менее 80% сотрудников. Об этом проинформировала пресс-служба губернатора города.

Александр Беглов уже завизировал обновленный вариант постановления городского правительства о мерах по противодействию распространения коронавируса, которое было принято еще в марте минувшего года. 

«С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе», - доводит важные сведения до общественности, работодателей и работников пресс-служба.

В срок до октября должны быть привиты не менее 80% чиновников и сотрудников государственных предприятий города на Неве.

Из сообщения также следует, что с 15 октября вакцинация 80% сотрудников становится обязательной для розничной торговли, сферы услуг (туристические, гостиничные, бытовые, экскурсионные, перевозка пассажиров и багажа), а также для таких сфер, как здравоохранение, образование, соцзащита и соцобслуживание, передает РИА Новости.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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