Неизвестные провокаторы пытались сорвать сбор подписей, организованный Андреем Шпиленко

Активисты ЖК “Северная Долина” встретились, чтобы подписать петицию и отправить обращение губернатору Петербурга Александру Беглову. Собрание попытались сорвать неизвестные провокаторы, назвавшиеся представителями администрации Выборгского района и помощниками депутатов ЗакСа.

Местные жители встретились, чтобы разрешить ситуацию с пустырем, который располагается прямо под окнами домов. По официальным документам это место является облагороженным парком с велодорожками и освещением.

Инициатором обращения к Беглову стал директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, кандидат в депутаты в местный парламент и Госдуму.

«Мы собрали людей, живущих в этом районе, чтобы наконец-то сдвинуть с мертвой точки это дело, подписать обращение к губернатору Санкт-Петербурга с требованием прекратить кормить жильцов пустыми обещаниями и выполнить данное застройщиком слово. Видимо, кому-то было невыгодно, чтобы начались перемены на этом участке. Поэтому в число конструктивно настроенных граждан, просочилась горстка провокаторов, которые начали вносить раздрай и неприязнь среди собравшихся», - поделился ситуацией Шпиленко в соцсетях.

Провокаторы представились помощниками местных депутатов и работниками администрации района. На встрече их сопровождали сотрудники полиции, которые в свою очередь заявили, что просто “пришли посмотреть” на скопление людей. Депутаты района ЗакСа не подтвердили присутствие своих помощников на собрании, а пресс-служба Выборгского района не ответила, имеет ли она отношение к произошедшему.

Шпиленко сообщил, что несмотря на провокации, сбор подписей успешно состоялся и петиция будет отправлена Беглову на рассмотрение.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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