Вакцинация снижает риск заболеть коронавирусом COVID-19 в Петербурге в 20 раз

Вакцинация снижает риск заболеть COVID-19 в 20 раз, заявил на пресс-конференции 29 июля председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Даже несмотря на то, что вакцинированные люди госпитализируются, оперативная статистика доказывает высокую эффективность прививок.

«Чаще всего попадают в инфекционную больницу люди, которые либо не успели сделать вторую дозу, либо после нее прошло совсем немного времени. По оценкам наших специалистов, риск заболеть у пациентов, которые прошли полный цикл вакцинации, в 20 раз ниже, чем у тех, кто не вакцинировался», — сообщил Лисовец.

Проректор ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (Первого меда) по учебной работе Андрей Яременко добавил, что на сегодняшний день ни один привитый пациент не поступил в реанимацию и не погиб.

«Появилась отчетливая разница в тяжести течения заболевания у вакцинированных пациентов. Это огромное достижение вакцинации. Призываю всех, кто ещё не успел сделать прививку, вакцинироваться. Тем более, что в нашем городе есть для этого все возможности», – добавил Яременко.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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