Здравоохранение Петербурга снова наступило на бюджетные грабли, они бьют по нуждающимся в лекарствах

Сегодня, 23:09

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Здравоохранение Петербурга снова наступило на бюджетные грабли, они бьют по нуждающимся в лекарствах

В течение последних месяцев петербуржцы с онкозаболеваниями не получают бесплатных лекарств для прохождения лечения на дому.

Напомним, что в 2019 году, после принятия программы о борьбе с онкологическими заболеваниями, в систему ОМС стали поступать миллиарды на химиотерапию для онкопациентов, а Минздрав и ФФОМС критиковали врачей за использование старых и дешевые схем терапии. Но уже в 2021-м оказалось, что денег на новые и дорогие методы лечения в некоторых регионах не хватает. Чиновники все валят на пандемию, якобы она разбалансировала все бюджеты: Минздрава, Фонда ОМС и регионов.

Главный онколог Петербурга разъяснил «Фонтанке» сложившуюся ситуацию.

«Наш город не зря называют колыбелью онкологической школы. Мы одни из первых применяем все передовое, что есть в мире. Однако, из этого также следует, что у нас и расходы гораздо выше, чем в других областях. Например: в 2019 году препарат «Х» имел 4 показания и в нем нуждались 1000 человек, а в 2021 году препарат уже имеет 14 показаний и нуждаются в нем 5000 человек. Это связано и с тем, что клинические рекомендации в современной онкологии меняются 2–3 раза в год. Из чего следует изменение подходов к лекарственному лечению. Кроме того, с 2020 года значительно выросло число исследований касаемо новых современных иммунобиологических и таргетных препаратов. Это произошло благодаря появлению тарифов на эти исследования в системе ОМС. Прямо пропорционально увеличилось количество пациентов, которым рекомендуется дорогостоящая таргетная и иммунная терапия. Сами видите, что с ростом диагностических и терапевтических возможностей неизменно растут и расходы», - рассказывает Дмитрий Владимирович.

Справка. Таргетная терапия, значит, прицельная (target — мишень), направленная на определенные мутации в опухоли, блокирует рост раковых клеток и не наносит вреда организму в целом. Иммунотерапия запускает механизмы противоопухолевого иммунного ответа.

Специалист подробно остановился на вопросе о таргетном лечении, и иммунотерапии.

«Онкобольной проходит несколько этапов лечения. К примеру, у человека выявлена и прооперирована меланома на раннем этапе. Казалось бы, в дополнительном лечении он не нуждается. Однако, спустя время, болезнь прогрессирует. В таком случае выполняется молекулярно-генетическое исследование. И если установлено, что опухоль имеет мутацию, назначается таргетная терапия, а если без мутации — иммунотерапия. Точного числа таких пациентов нет, но понятно, что оно растет, причем существенно», - пояснил врач.

Далее главный онколог говорил о том, что за время пандемии в Петербурге понизилось количество выявленных онкозаболеваний.

За 2020 год - на 2000 человек (ежегодно в Петербурге регистрируется около 24?000 случаев онкологических заболеваний, в 2020 году — около 22?000). Самое страшное, что эти цифры свидетельствуют не о том, что заболеваемость снизилась, а о том, что 2000 человек, до сих пор не знают о своем онкологическом заболевании.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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