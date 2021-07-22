Передел рынка школьного питания Петербурга может обострится после снижение цен на «борщевой набор»

Правительственные меры по снижению стоимости «борщевого набора» могут оказать благотворное влияние на качество школьного питания. Однако этому могут помешать действия отдельных частных комбинатов.

Во время недавнего совещания Правительства с руководителями регионов и представителями торговых сетей был предложен ряд конкретных мер, направленных на снижение стоимости так называемого «борщевого набора», включающего капусту, лук, картофель, морковь, свеклу, а также огурцы и томаты.

Участники встречи озвучили инициативу о заключении соглашений между производителями и торговыми сетями, призванную снизить стоимость социально значимых овощных продуктов. Для координации работы по корректировке цен было решено создать отдельную рабочую группу. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

Завотделом образования администрации Сусанинского муниципального района Ольга Новичкова констатировала болезненность роста цен для образовательных учреждений, обусловленную тем, что цены на продукты растут при неизменности стоимости завтраков и обедов в школах и детских садах. Поэтому удержание цен – вопрос актуальный.

Правительство принимает меры, которые могут непосредственно повлиять на качество поставляемой продукции в школы и детские сады. Однако, практика ряда частных комбинатов Санкт-Петербурга позволяет сомневаться в том, что качество питания школьников вырастет, а сэкономленные средства не осядут у руководства.

Так, комбинат питания ООО «Серна» был пойман на нарушениях после занижения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) в ходе конкурсных процедур. После проведения тендера воспитанники одного из детсадов стали получать питание на 11 миллионов рублей, тогда как госзаказ изначально был рассчитан на 33 миллиона. В итоге в детских порциях было зафиксировано снижение массы, жиров, углеводов и белков.

Другой поставщик, АО «Артис-Детское питание», был тоже уличен в подобных действиях. Предприятие обслуживает множество школ и детских садов Северной столицы. Выгодных контрактов оно добилось за счет занижения НМЦК. Отмечено, что в одной из обслуживаемых школ энергетическая ценность завтраков бывала ниже рекомендованной нормы на 30%.

Не исключено, что экономия на овощах из «борщевого набора» может и в этот раз не пойти на пользу детскому рациону, а осесть в карманах недобросовестных предпринимателей. Для исправления ситуации необходим более жесткий контроль за поставщиками питания со стороны уполномоченных органов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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