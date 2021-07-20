Рост числа картелей говорит о необходимости изменения системы торгов

Сегодня, 19:29

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Рост числа картелей говорит о необходимости изменения системы торгов
Фото из открытых источников

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Башкортостан расследует дело о возможном картельном сговоре в ходе борьбы за госзаказы на поставки социального питания. Это далеко не первый случай нечестной конкуренции за госконтракты. Так, например, рынок социального питания Санкт-Петербурга остается одним из самых картелизированных в экономике города. Избавить сферу от картелей помогло бы изменение системы проведения торгов.

УФАС Башкирии заподозрило в сговоре комбинаты, организующие питание в местных больницах. Тендеры на обслуживание медучреждений проходили в 2018 году. Выгодные госконтракты тогда достались ООО «Здоровье» благодаря занижению начальной максимальной цены контракта (НМЦК). В конкурсах участвовали ООО «Весна», ООО «Рамонда» и ООО «Уфимский центр питания Арт-Лайф».

Антимонопольное ведомство изучило документацию 11 конкурсов. Выяснилось, что все они проводились по похожей схеме – один из участников согласовывал будущие результаты торгов с остальными и отправлял самое выгодное коммерческое предложение. На этом аукционы заканчивались. Компании, вероятно, придерживались такой тактики с 2018 по 2020 годы. Все заявки и ценовые предложения поступали с одних IP-адресов.

В Санкт-Петербурге в последнее время наблюдается сложная ситуация на рынке соцпитания. В городе все чаще фиксируются сговоры между поставщиками продовольствия. В мае 2020-го петербургское УФАС сообщило о пяти картелях, а к декабрю подтвердился еще один сговор, на этот раз между комбинатами «Артис-Детское питание» и компанией «Фирма Флоридан» на общую сумму в 450 млн рублей.

Компания «Артис-Детское питание» также входила в «Колпинский картель». В сговоре участвовали ООО «Невская дистрибьюторская компания», ООО «НУР», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «Евроспецсервис», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Лимак-Нева» и ООО «База «Мария».

В другом случае, когда «Артис-Детское питание» состоял в сговоре с «Фирмой Флоридан», помимо них, оштрафовали еще «Базу «Мария» и «Лимак-Неву». Перечисленные комбинаты поделили между собой результаты 49 тендеров.

Указанные нарушения демонстрируют проблемы рынка соцпитания. В Госдуме РФ уже задумались об изменении системы тендеров. Это позволит избавить сферу соцпита от картелей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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