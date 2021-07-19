СМИ сообщили о странном ходе торгов за организацию питания в школах Приморского района

Комбинат «Фирма Флоридан» стал победителем трех тендеров на обслуживание 19 школ Приморского района Петербурга. Показательно, что компания на протяжении 10 лет поставляла питание в местные образовательные учреждения. Второе место заняла компания «Артис-Детское питание».

По сообщениям прессы , обратившей внимание на ход торгов, «Фирма Флоридан» ранее пыталась их приостановить. Она обратилась в Федеральную антимонопольную службу с намерением оспорить условие конкурса, касающееся обязательного наличия высшего образования у заведующих производством. Антимонопольщики поддержали заявление комбината, но не стали останавливать торги.

В результате оказалось, что из 39 заявленных компанией завпроизводством только у 8 есть высшее образованием. Причем у конкурентов такой проблемы не было. У того же «Артиса-Детское питание» все 25 завпроизводством предоставили дипломы о высшем образовании, а у «КСП Красносельского района» – 73 специалиста.

Учитывая, что «Артис» занял второе место, стоит упомянуть, что ранее ФАС фиксировала картельные сговоры между этим комбинатом и «Фирмой Флоридан». Не исключено, что к этому методу они прибегли и в этот раз, ведь в случае, если школы Приморского района разорвут контракт с победителем тендеров, контракты сразу перейдут «Артису».

Примечательно еще и то, что в этот раз «Фирма Флоридан» снизила начальную цену каждого из тендеров на 25%. При этом, во время картельного сговора, по сообщению антимонопольщиков, компании снижали стартовую цену на полтора-три процента.

«Артис» в ходе данных торгов стал занижать цену более агрессивно, но частями. На одном аукционе стартовая цена занижена на 16,5%, на другом занижение превысило уже 34%, а третьем – 50%. Такие скачки расценок примечательны на фоне того, что все школы находятся в одном районе и для всех разработано одинаковое меню. Соответственно, расходы на организацию питания должны быть примерно одинаковыми. Вероятно, комбинаты таким образом создавали видимость конкурентной борьбы.

Кроме того, один из крупнейших комбинатов города «Артис-Детское питание» мог вполне победить в рамках конкурса неценовых критериев, имея для этого все возможности, но по какой-то причине проиграл. В итоге «Фирма Флоридан» выиграла благодаря двум основным показателям – количеству выполненных контрактов и количеству официальных положительных отзывов по этим контрактам, набрав 70 из 100 возможных баллов на этом этапе.

То, что торги в Приморском районе прошли нестандартно – очевидный факт, но достоверно установить, есть ли между компаниями какое-то соглашение, может только ФАС.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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