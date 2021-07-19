СМИ сообщили о странном ходе торгов за организацию питания в школах Приморского района

Сегодня, 18:54

0

Image 16+
СМИ сообщили о странном ходе торгов за организацию питания в школах Приморского района
Фото из открытых источников

Комбинат «Фирма Флоридан» стал победителем трех тендеров на обслуживание 19 школ Приморского района Петербурга. Показательно, что компания на протяжении 10 лет поставляла питание в местные образовательные учреждения. Второе место заняла компания «Артис-Детское питание».

По сообщениям прессы, обратившей внимание на ход торгов, «Фирма Флоридан» ранее пыталась их приостановить. Она обратилась в Федеральную антимонопольную службу с намерением оспорить условие конкурса, касающееся обязательного наличия высшего образования у заведующих производством. Антимонопольщики поддержали заявление комбината, но не стали останавливать торги.

В результате оказалось, что из 39 заявленных компанией завпроизводством только у 8 есть высшее образованием. Причем у конкурентов такой проблемы не было. У того же «Артиса-Детское питание» все 25 завпроизводством предоставили дипломы о высшем образовании, а у «КСП Красносельского района» – 73 специалиста.

Учитывая, что «Артис» занял второе место, стоит упомянуть, что ранее ФАС фиксировала картельные сговоры между этим комбинатом и «Фирмой Флоридан». Не исключено, что к этому методу они прибегли и в этот раз, ведь в случае, если школы Приморского района разорвут контракт с победителем тендеров, контракты сразу перейдут «Артису».

Примечательно еще и то, что в этот раз «Фирма Флоридан» снизила начальную цену каждого из тендеров на 25%. При этом, во время картельного сговора, по сообщению антимонопольщиков, компании снижали стартовую цену на полтора-три процента. 

«Артис» в ходе данных торгов стал занижать цену более агрессивно, но частями. На одном аукционе стартовая цена занижена на 16,5%, на другом занижение превысило уже 34%, а третьем – 50%. Такие скачки расценок примечательны на фоне того, что все школы находятся в одном районе и для всех разработано одинаковое меню. Соответственно, расходы на организацию питания должны быть примерно одинаковыми. Вероятно, комбинаты таким образом создавали видимость конкурентной борьбы.

Кроме того, один из крупнейших комбинатов города «Артис-Детское питание» мог вполне победить в рамках конкурса неценовых критериев, имея для этого все возможности, но по какой-то причине проиграл. В итоге «Фирма Флоридан» выиграла благодаря двум основным показателям – количеству выполненных контрактов и количеству официальных положительных отзывов по этим контрактам, набрав 70 из 100 возможных баллов на этом этапе.

То, что торги в Приморском районе прошли нестандартно – очевидный факт, но достоверно установить, есть ли между компаниями какое-то соглашение, может только ФАС.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

СМИ сообщили о странном ходе торгов за организацию питания в школах Приморского района

Сегодня, 18:54

В Роспотребнадзоре допустили введение обязательной вакцинации в Петербурге

Сегодня, 01:19

Кишечная инфекция стала причиной закрытия детского сада

Вчера, 17:14

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

Вчера, 16:49

Коммунальщики не успевают убирать за отдыхающими

19-07-2021, 17:34

В Санкт-Петербурге пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке

19-07-2021, 16:39

В Петербурге подросткам-добровольцам сделали прививку от коронавируса в Москве

18-07-2021, 13:24

Попадание в реестр недобросовестных поставщиков на три года уберет «Базу Мария» с рынка соцпитания

12-07-2021, 14:49

В Смольном отреагировали на жалобу жителя Петербурга о прививке половиной ампулы

11-07-2021, 06:49

Двое мужчин затеяли потасовку в очереди на вакцинацию в Петербурге

8-07-2021, 16:29

В Петербурге начинается подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

6-07-2021, 05:54

Инфекционист из Петербурга Станевич рассказала, почему молодежь стала чаще болеть COVID-19

30-06-2021, 15:54

Главные врачи петербургских клиник рассказали, как они сами болели коронавирусом

29-06-2021, 21:04

Начальник Госпиталя для ветеранов войн развеял мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 20:04

В системе школьного питания назрела необходимость глобальных перемен

16-06-2021, 16:49

Суд счёл поставки "зелёного мяса" в школы лёгким нарушением

7-06-2021, 13:49

СК «Мегалайн» и комитет по инвестициям Петербурга договорились о реализации крупных инфраструктурных проектов

4-06-2021, 19:24

О пользе ТПУ для Петербурга рассказали в НИУ ВШЭ

31-05-2021, 18:04

Фестиваль мороженого отменили в Петербурге из-за коронавируса

27-05-2021, 10:04

В Петербурге не будут материально стимулировать население прививаться

25-05-2021, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

19-07-2021, 09:39

0

В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...

Подробнее
В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

18-07-2021, 19:14

0

В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней...

Подробнее
Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

19-07-2021, 07:39

0

Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей...

Подробнее
Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

19-07-2021, 10:39

0

Украинские политики на протяжении нескольких лет обсуждают возможное «вторжение России». Кроме того, в Киеве не устают...

Подробнее
В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

0

В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka. На фоне эпидемии коронавируса в регионе...

Подробнее
Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Вчера, 12:14

0

19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

19-07-2021, 22:54

0

Болгарское издание «Факти» сообщило, что Вооруженные силы Украины получили из Турции новый ударный беспилотник...

Подробнее
Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

Ученые из Китая обосновали природное происхождение коронавируса

18-07-2021, 22:49

0

Журнал Science China Life Sciences опубликовал статью о происхождении SARS-CoV-2. Ученые умы ведущих китайских...

Подробнее
Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

19-07-2021, 20:49

0

По словам эксперта из Уфы, управляющего клиникой «Биомедицина» Романа Гельфанда, гипотетически вакцины от коронавируса...

Подробнее
Дельта плюс лямбда. Откуда берутся новые опасные штаммы COVID-19

Дельта плюс лямбда. Откуда берутся новые опасные штаммы COVID-19

19-07-2021, 11:39

0

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, остается одной из главных проблем человечества на данный момент. После...

Подробнее