В Роспотребнадзоре допустили введение обязательной вакцинации в Петербурге

Сегодня, 01:19

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В Роспотребнадзоре допустили введение обязательной вакцинации в Петербурге

Глава отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Ирина Чхинджерия заявила, что в случае необходимости власти Северной столицы готовы ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий населения. Об этом сообщает «Фонтанка».

«В случае острой необходимости — возможно. Но это может сработать не в пользу вакцинации. Людей все же нужно убеждать», - считает она.

При этом Чхинджерия обратила внимание на то, что за последние 3 недели в Санкт-Петербурге существенно возросли темпы вакцинации населения.

Ранее заместитель председателя петербургского комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Александр Ситов напомнил, что в городе продолжает действовать обязательная вакцинация государственных служащих, персонала госучреждений и предприятий.

Он подчеркнул, что все представители сфер услуг по абсолютно добровольным мотивам «настойчиво» идут к тому, чтобы вакцинировать большую часть своих сотрудников.

По последним данным, за весь период массовой вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге были привиты 1 183 770 человек. 819 тысяч из них получили оба компонента вакцины.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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