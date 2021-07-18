Кишечная инфекция стала причиной закрытия детского сада

Несколько воспитанников детского сада № 55 во Фрунзенском районе Петербурга заболели сальмонеллёзом. СМИ сообщили о закрытии дошкольного учреждения на карантин сроком на 25 дней.

В конце прошлой недели одному из малышей стало плохо после посещения детсада. Мать ребёнка рассказала о повышенной температуре и диарее. Мальчика пришлось показать врачам, которые установили отравление сальмонеллой. Несколько позже администрация Фрунзенского района доложила ещё о пяти случаях.

Комбинат «ТЗБ «Петроградская», отвечающий за организацию питания в детсаду № 55, называют наиболее вероятным виновником отравления. Сальмонеллёз – это острая кишечная инфекция, сопровождающаяся повышением температуры, болями в животе и нарушением работы пищеварительной системы. Вызывающие её бактерии могли остаться в еде, приготовленной с нарушением технологии. Привести к заболеванию могла недостаточная термическая обработка блюд.

Весной 2021 года поставщик «ТЗБ «Петроградская» выиграл контракт на сумму около 20 миллионов рублей. Примечательно, что компания стала единственным участником торгов.





В настоящее время надзорное ведомство проводит проверку. Фирма «ТЗБ «Петроградская» может стать причастной к отравлению детей уже во второй раз. В прошлом году сальмонеллёз выявили у воспитанников детского сада № 92 Красносельского района, который обслуживала эта же компания.

Тем не менее «ТЗБ «Петроградская» не подвергается проверкам со стороны петербургского РПН под управлением Наталии Башкетовой. Журналисты предполагают, что руководитель надзорного ведомства действует исходя из личных интересов . Она может иметь некие договорённости с главой Фрунзенского района Константином Серовым, которого считают покровителем «ТЗБ «Петроградская». При нём поставщик начал получать большое количество госконтрактов в районе.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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