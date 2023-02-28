"Всецело поддерживают строительных барыг": Смоляк о позиции депутатов по КРТ

В Петербурге 1 марта состоялось очередное заседание Общественного штаба по КРТ. Журналист Павел Смоляк рассказал об итогах встречи, отметив, что большинство депутатов голосовали против инициатив петербуржцев, которые требуют полной отмены «реновации».

По словам Смоляка, заседание проходило в обычном «деловом» русле, где петербургские депутаты единогласно поддержали представителей строительного бизнеса.

«Депутаты голосовали против инициатив петербуржцев, всецело поддерживая строительных барыг. <…> Депутаты проголосовали против предложения дать слово петербуржцам для важного заявления, желая поскорее высидеть два обязательных часа и свалить домой», — рассказал он.

Требования петербуржцев отметить инициативу «комплексного развития территорий» все также игнорируются. По словам журналисты, депутаты и «специально нагнанные общественники» молча голосовали за внесение изменений в закон о КРТ. В сентябре градоначальник Северной столицы Александр Беглов приостановил действие документа и перенес его исполнение на 2024 год.

В ходе реализации закона о КРТ под снос могут пойти дома построенные в период с 1957 года по 1970-й. Жители домов опасаются, что их переселят из привычных районов в многоэтажки на окраинах города.

Ранее спикер петербургского парламента Александр Бельский инициировал создание штаба по КРТ, куда вошли представители Общественной палаты, депутаты, чиновники и петербуржцы. По мнению журналистов, структура является неэффективной и предназначена для лоббизма интересов Смольного.



Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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