Коммунальщики не успевают убирать за отдыхающими

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Озеро Донцо – одно из самых популярных мест отдыха в Ленобласти. Люди едут сюда толпами, а местные жители бьют тревогу: природу буквально хоронят под горами мусора.
"Культура посещения природных объектов у нас, к сожалению, отсутствует", - замечает российский актер и режиссер театра и кино Сергей Мурзин.
По словам Мурзина, не только за городом, но и в самом Петербурге выделено очень мало зон для цивилизованного сбора мусора. В частности, в некоторых парках, скверах, бульварах даже в центре нет достаточного количества урн. Понятно, что люди бросают мусор куда попало. То есть проблема не только в отдыхающих, но и в коммунальщиках, которые не предоставили нам возможности заботиться о природе.
В Европе, отмечает Мурзин, в любом общественном месте есть специальные зоны с контейнерами для раздельного сбора мусора. И если человек нарушает эти правила, его отслеживают по камерам и выписывают штраф. В России такой практики нет.
В этом году на очистку водоемов в Петербурге выделено 275 млн рублей. Почти на треть этой суммы услуги уже оказаны, однако за темпами отдыхающих коммунальных службы угнаться не успевают.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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