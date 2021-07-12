В Санкт-Петербурге пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке

Петербуржцы рассказали о том, что они не могут сделать прививку от коронавируса.

В соцсетях они пишут о том, что 19 июля не смогли записать на прививку тех, кому необходима ревакцинация. Как записаться на ревакцинацию, они не объяснили, передает КП .

В прививочном пункте ТК «Гранд Каньон» люди простаивали в очереди до 7 часов, чтобы привиться.

«В субботу, 17 июля, люди, пришедшие в 11:30 для второй вакцинации смогли сделать это только около 18:00-18:30 часов. Медработники с боем соглашались делать вторую вакцинацию ссылаясь на некую заведующую которая приказала: «Приоритет для тех, кто по записи на первую вакцинацию», - отмечают горожане.

Отметим: специалисты рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса в период эпидемии каждые полгода, чтобы защититься от заражения. После улучшения эпидемиологической ситуации, отмечают эксперты, вакцинироваться от коронавируса можно будет раз в год, как и от гриппа.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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