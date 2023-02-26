«И волки сыты, и овцы целы!» - Грудин о результатах проверки ФАС закупки по «Мюзик-холлу»

Депутат МО «Правобережный» Федор Грудин рассказал в своем Telegram о результатах проверки закупки по реконструкции «Мюзик-Холла», которую Федеральная антимонопольная служба сделала по его запросу двухмесячной давности. Как заметил Грудин, ФАС нашла нарушения по резонансному контракту, однако они оказались «в пользу» ПСБ «Жилстрой» и не поставили под сомнение сам тендер в 9,5 млрд рублей на реконструкции объекта культурного наследия.

«Питерские аудиторы решили действовать по принципу старой русской поговорки «и волки сыты, и овцы целы». Нарушение нашлось, но оказалось в пользу ПСБ Жилстрой, которому ФКСР еще и не додал денег по авансу», - заметил Грудин.

Он добавил, что Следственный комитет, начавший изучать сами сметы, давшие десятизначные суммы, пока что не сообщил о результатах этого разбирательства.

В январе Грудин высказал подозрение, что сметы на проект, ранее «стоивший» 4,5 млрд рублей, искусственно завышены, и задался вопросом: оправданно ли тратить такие средства на модернизацию пусть даже хорошего театра в трудное для страны время?

ООО «ПСБ «Жилстрой» получило контракт на реконструкцию «Мюзик-Холла» со второй попытки, после вмешательства главы Комитета по строительству Игоря Креславского – первую заявку Комитет по госзаказу отклонил, так как ранее у компании не было опыта подобных работ. По мнению ряда аналитиков, на решение Смольного могла повлиять близость руководства компании к окружению губернатора Александра Беглова, которого считают покровителем многих девелоперов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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