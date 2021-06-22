Инфекционист из Петербурга Станевич рассказала, почему молодежь стала чаще болеть COVID-19

Инфекционист из Петербурга разъяснила, почему молодежь стала чаще болеть коронавирусом.

Специалисты винят индийский штамм коронавируса в новом витке эпидемии в России. По словам врача-инфекциониста Первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова Оксаны Станевич, на протяжении года проработавшей с зараженными в первую и вторую волну пандемии пациентами, в каждую из них и сейчас - во время третьей волны - ковид постоянно меняет своих жертв. Об этом сообщает Лента.ру.

В то же время она не приписывает подобные изменения только лишь мутации вируса.

«Необходимо принимать во внимание сезон года, как меняется количество переболевших в разных возрастных группах населения, а также практику терапии в разных стационарах. Если в первую волну в основном это были пожилые люди, то с каждым следующим подъемом поступало все больше молодых пациентов», — прокомментировала врач.

И если первая волна в основном накрывала людей 60+ лет, то дальше возрастная планка все больше опускалась, кося 40-60-летних людей в период второй волны пандемии. Среди пациентов было немало случаев тяжелого течения заболевания, люди умирали. Сейчас же, по словам Станевич, все больше заболевает людей в возрасте 20-40 лет, есть и тяжелые случаи.

«Просто те, кто старше 40, в основном уже переболели в первую и вторую волну. И вирус движется дальше — в ту возрастную группу, где еще остались неохваченные», - считает эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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