В системе школьного питания назрела необходимость глобальных перемен

16-06-2021, 16:49

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В системе школьного питания назрела необходимость глобальных перемен
Фото из открытых источников

Отраслевая организация Союзсоцпит провела круглый стол, посвященный необходимости изменений в нормативно-правовых актах и вопросу отмены наценки на школьное питание. 

Члены Союзсоцпита пришли к выводу, что пищевые комбинаты должны занять отдельную нишу в экономике. В настоящий момент поставщики детского питания не выделены в специализированную отрасль. Чтобы это изменить, нужно внести корректировки в «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».

Тем временем социальное питание представляет собой огромную сферу, в которой задействованы порядка 100 тысяч учреждений, а их общий товарооборот – 650 миллиардов рублей.

Также эксперты предлагают исключить из федерального закона регулировку наценки на продукцию, реализуемую в школах. Все потому, что поставщикам продовольствия, чтобы «уложиться» в наценку, приходится закупать товары там, где подороже.

В Петербурге эта проблема стоит довольно остро. Есть мнение, что некоторые комбинаты нечестным путем выигрывают тендеры, а потом вынуждены идти на всякие ухищрения, чтобы выполнить условия контракта. 

Например, комбинат «Артис-Детское питание», как полагают журналисты, урезает порции по энергетической ценности (до 30%), что позволяет ему экономить только на одной школе до 350 тысяч рублей. В итоге дети не наедаются такими блюдами и тратят лишние деньги в школьных буфетах, где продается преимущественно вредная для растущего детского организма пища.

Подобными ухищрениями скорее всего занимается не только «Артис». Компания «Серна», по всей видимости, кормит воспитанников детских садов продуктами по цене втрое ниже рекомендованной. Так, в результате занижения начальной цены контракта питание воспитанников детского сада №20 стало стоить вместо 33 миллионов рублей – 11 миллионов.  Журналисты предполагают, что демпинг цены контракта повлиял не только на вес подаваемых детям блюд, но и на содержание, энергетическую и витаминную ценность обедов. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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