Петербург оказался на 13 месте в рейтинге самых культурных городов России

Сегодня, 19:18

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Петербург оказался на 13 месте в рейтинге самых культурных городов России
Фото из открытых источников

Согласно результатам рейтинга самых культурных городов Российской Федерации, составленного экспертами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Петербург занял только 13-е место. По данным источников, результаты исследования вызвали удивление даже у самих авторов, которые были уверены, что «культурная столица» войдет в топ-10.

В рейтинге культурных городов Петербург обошли такие города как Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. Исследователи сообщили, что при составлении рейтинга учитывалось не только разнообразие «культурной» инфраструктуры, но и оценивалось, как часто и охотно подобными объектами пользуются горожане.

Последнее время СМИ нередко указывали на тот факт, что Северная столица утрачивает свой неповторимый исторический облик. В частности, множество объектов культурного наследия (ОКН) было уничтожено при полном бездействии со стороны Смольного и губернатора Александра Беглова. Стоит отметить, что за два неполных месяца 2023 года петербуржцы оставили около сотни жалоб о плачевном состоянии исторических зданий.

Последние несколько лет градозащитники вынуждены бороться за сохранение объектов, представляющих историко-культурную ценность. Однако местные власти продолжают занимать инертную позицию, лоббируя интересы застройщиков.  

Ранее на ситуацию со сносом исторических зданий в Петербурге обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он инициировал расследование по фактам уничтожения ОКН в городе. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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