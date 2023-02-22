Петербург оказался на 13 месте в рейтинге самых культурных городов России

Согласно результатам рейтинга самых культурных городов Российской Федерации, составленного экспертами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Петербург занял только 13-е место. По данным источников, результаты исследования вызвали удивление даже у самих авторов, которые были уверены, что «культурная столица» войдет в топ-10.

В рейтинге культурных городов Петербург обошли такие города как Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. Исследователи сообщили, что при составлении рейтинга учитывалось не только разнообразие «культурной» инфраструктуры, но и оценивалось, как часто и охотно подобными объектами пользуются горожане.

Последнее время СМИ нередко указывали на тот факт, что Северная столица утрачивает свой неповторимый исторический облик. В частности, множество объектов культурного наследия (ОКН) было уничтожено при полном бездействии со стороны Смольного и губернатора Александра Беглова. Стоит отметить, что за два неполных месяца 2023 года петербуржцы оставили около сотни жалоб о плачевном состоянии исторических зданий.

Последние несколько лет градозащитники вынуждены бороться за сохранение объектов, представляющих историко-культурную ценность. Однако местные власти продолжают занимать инертную позицию, лоббируя интересы застройщиков.

Ранее на ситуацию со сносом исторических зданий в Петербурге обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он инициировал расследование по фактам уничтожения ОКН в городе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700