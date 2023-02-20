Петербургские льготники смогут претендовать только на низкобюджетную девятиэтажку на улице Корзуна

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Стоимость квадратного метра в анонсированном Смольным доме для льготников оказалась на треть дешевле среднерыночной цены. Это может означать, что качество жилья, которое будет предоставлено соответствующей категории граждан, вероятно, будет низким. СМИ отмечали, что подобные «нюансы» в жилищной политике свойственны администрации Александра Беглова.
Смольный объявил конкурс на строительство казенного жилого дома. Его возведут за 1,7 млрд рублей на улице Солдата Корзуна. Заказ был размещен «Фондом капитального строительства и реконструкции» (ФКСР). К данной организации ранее предъявлялись судебные претензии. Объект строится для граждан, признанных нуждающимися в жилье по городским программам.
Согласно документации, на участке площадью 1,6 га построят 9-этажный жилой дом общей площадью 22,6 тыс. м2. Себестоимость квадратного метра в Смольном оценили в 79 тыс. Общая площадь квартир составит 14,2 тыс. м2 (по 126,7 тыс. рублей за 1 м2). При этом средняя стоимость «квадрата» в бюджетном сегменте недвижимости сегодня составляет порядка 180-190 тысяч рублей.
Такая ситуация позволяет констатировать, что нуждающихся в качественном жилье льготников переселят в низкобюджетные квартиры. Качество нового дома может не соответствовать современным запросам людей, которые будут в него заселены.
Практика заселения в низкобюджетные дома льготников имеет довольно широкое распространение в Петербурге. В прошлом в одном из петербургских ЖК («Северная долина») пытались сдать недоделанные квартиры детям-сиротам. Данную проблему поднимали на уровне городской прокуратуры, а сам застройщик внесен в реестр как системообразующее предприятие Петербурга.
На низкое качество социального жилья в Северной столице обращал внимание блогер Илья Варламов. Один из сюжетов он посветил жилому комплексу «Северный ветер», построенный в районе Парнас. Именно в него входил дом, где также располагались квартиры для льготников. По словам Варламова, весь объект представлял собой «уродливый муравейник» с некачественной инфраструктурой.
СМИ также писали, что в Петербурге сохраняются низкие темпы расселения коммунальных квартир. Депутат ЗакСа Борис Вишневский объяснял, что с нынешней «оперативностью» Смольного весь процесс может занять порядка 40 лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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