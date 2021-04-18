Красносельский суд признал незаконным решение Роспотребнадзора о закрытии городского пищекомбината

Сегодня, 13:24

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Красносельский суд признал незаконным решение Роспотребнадзора о закрытии городского пищекомбината

Пресс-центр городского «КСП Красносельского района» опубликовал заявление, подписанное генеральным директором предприятия Ростиславом Савиновым. В нем говорится, что производство на улице Партизана Германа возвращается к работе. 

Напомним, комбинат вынужден был приостановить работу в связи с внеплановыми проверками городского Управления Роспотребнадзора, в ходе которых якобы были выявлены нарушения. Комиссия надзорного ведомства решила закрыть предприятие, однако Красносельский районный суд его не одобрил. Оказалось, протокол проверки был составлен сотрудником, который не имел на это права.

Глава комбината отметил, что «КСП Красносельский» и дальше будет защищаться с помощью открытости перед горожанами, если РПН вновь попробует оказать давление.


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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