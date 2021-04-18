Родители школьников приняли участие в пресс-конференции «КСП Красносельский»

«КСП Красносельский» провел большую пресс-конференцию для журналистов. Она состоялась по адресу ул. Партизана Германа, д. 5/14. В ходе мероприятия обсуждалась ситуация, связанная с давлением Роспотребнадзора на комбинат.

По словам генерального директора «КСП Красносельского района» Ростислава Савинова, в работе предприятия не отмечено серьезных нарушений, но у санитарного ведомства другая позиция.

Свое мнение на пресс-конференции высказали и родители, чьи дети учатся в школах, куда питание поставляет «КСП Красносельский». Они вышли на связь по телефону и рассказали, что у них нет никаких претензий к поставщику.

Деятельность комбината приостановлена с 14 апреля по решению Управления петербургского Роспотребнадзора.

Руководство предприятия называет действия санитарного ведомства «рейдерским захватом», потому что сомневается в законности проверок и обращает внимание на слишком большое количество рейдов. Вопросы появились и у Красносельского районного суда. Именно туда Роспотребнадзор направил иск к «КСП Красносельский».

15 апреля 2021 года протокол об административном правонарушении был возвращен судом из-за ошибки в оформлении.

«Судьей вынесено определение о возвращении протокола об АП и других материалов дела в организацию, должностному лицу … в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами», - сказано на сайте суда.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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