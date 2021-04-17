Демпинг «Артис» на рынке школьного питания Петербурга мог стать поводом для обращения к Мишустину

Депутат Госдумы Михаил Романов предложил изменить систему госзакупок в сфере соцпитания. С соответствующим запросом он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Романов считает, что определять победителя тендера нужно по схеме 40:60, где первый показатель – это цена, а второй – качество. Так можно избежать сильного занижения стоимости, чем зачастую пользуются поставщики в борьбе за контракты. Качество поставляемых блюд при этом улучшится.

«Анализ государственных закупок в Санкт-Петербурге показал, что занижение цены контракта победителями тендеров на оказание услуг по организации питания в образовательных учреждениях составляло от 20 процентов до 73 процентов цены контракта», — заявил депутат.

Романов отметил, что демпинг на торгах негативно сказывается на качестве поставляемых блюд.

Стоит вспомнить, что в Колпинском районе Петербурга поставщик «Артис –Детское питание» снизил стоимость контракта более чем на 40% и выиграл тендер на поставку питания в 25 школ. После этого количество жалоб на блюда в местных школьных столовых резко возросло.

По данным СМИ, снизился и рекомендованный калораж блюд. Вместо 633 ккал энергетическая ценность завтраков составила от 440 до 540 калорий. То есть меньше на 30% и 13% соответственно.

Также родители учащихся жаловались на меню в школьных буфетах, где не представлены фрукты, зато много неполезных продуктов . Из-за этого многие дают детям обеды с собой.

С учетом этого предложение Романова кажется уместным. Приоритет качества над ценой поможет улучшить питание в школах.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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