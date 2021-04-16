«КСП Красносельский» расскажет, как давление Роспотребнадзора толкает работников к увольнению

«КСП Красносельского района» проведет пресс-конференцию с представителями СМИ. Об этом стало известно из официального обращения главы комбината Ростислава Савинова. Он отметил, что в мероприятии примут участие руководители компании, а также рядовые сотрудники.

Глава «КСП Красносельского района» указал, что представители петербургского Роспотребнадзора не прекращают давить на работников комбината. В период с 12 по 14 апреля санитарное ведомство побывало в пищеблоке на ул. Партизана Германа, а также в 11 образовательных учреждениях, в которых уже проводились инспекции в конце марта.

Во время проверок представители Роспотребнадзора отвлекали сотрудников комбината от рабочего процесса. Работники отметили, что ранее не сталкивались с таким давлением, хотя многие работают в данной сфере уже много лет. Также Савинов рассказал, что в ходе одной из таких проверок сотруднику пищеблока стало плохо.

«Сотрудники Роспотребнадзора практически не дают выполнять свою работу, постоянно требуют писать какие-то объяснительные, дергают по каждому вопросу. Одного нашего сотрудника в итоге увезли на скорой помощи из-за повышенного давления. Многие от такого хотят уволиться», - сетует директор.

Пресс-конференция состоится 19 апреля в 16.00. Журналисты могут узнать подробности на официальной странице поставщика «ВКонтакте» .

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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