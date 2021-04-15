ФСБ в Петербурге задержала украинского консула Сосонюка

Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге с поличным при получении закрытой информации от россиянина. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

Уточняется, что закрытая информация, о которой идет речь - это сведения, которые содержатся в базах данных российских силовиков.

ФСБ отмечает, что деятельность консула Сосонюка «враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника». Он будет наказан в соответствии с нормами международного права.

Имя россиянина, который передал закрытую информацию украинскому консулу, спецслужбой не раскрывается.

Дипломаты имеют неприкосновенность в стране, где работают. Тем не менее Венской конвенцией предусмотрено, что власти могут лишить дипломатов права пребывания в стране в случаях, если они нарушили закон или же практиковали враждебные действия, передает РИА Новости.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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