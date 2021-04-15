В Петербурге пенсионер умер после прививки от коронавируса COVID-19

Вчера, 23:54

0

Image 16+
В Петербурге пенсионер умер после прививки от коронавируса COVID-19

16 апреля стало известно о том, что в Санкт-Петербурге спустя час после применения вакцины от коронавируса скончался 80-летний мужчина. Специальная иммунологическая комиссия заключила, что причиной смерти стала хроническая ишемическая болезнь сердца. 

«По результатам проведенного патологоанатомического исследования, 80-летний мужчина скончался по причине хронической ишемической болезни сердца. Его сердце остановилось. Никаких нежелательных реакций в ответ на введение вакцины против коронавируса не обнаружено», - сообщили эксперты.

Напомним, что 15 апреля российские СМИ сообщили о смерти пациента, который скончался через час после вакцинации от коронавируса. Как рассказали медики, 80-летний мужчина находился под наблюдением врача полчаса после прививки. После этого его отправили домой, куда, к сожалению, он так и не дошел. На пути к дому его сердце остановилось.

Ранее СМИ сообщили о том, что за весь период масштабной вакцинации в Санкт-Петербурге на фоне прививки от коронавируса скончались три человека. Однако во всех этих случаях комиссия не установила связь между действием вакцины и летальным исходом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге пенсионер умер после прививки от коронавируса COVID-19

Вчера, 23:54

Петербуржцы выступили против рейдеров, нацелившихся на «КСП Красносельский»

Вчера, 13:49

Войтановский назвал рейдерским захватом незаконное закрытие «КСП Красносельского района»

15-04-2021, 20:44

Петербуржцев начнут массово вакцинировать на дому

15-04-2021, 16:54

Ведомство Башкетовой может проверять школьные столовые и пищекомбинаты в интересах рейдеров

15-04-2021, 11:44

Жителям Петербурга назвали места, где можно пожарить шашлыки

14-04-2021, 22:44

СМИ: на петербургский КСП оказывается давление

14-04-2021, 21:24

Пищевики пожаловались на Роспотребнадзор и «Фонтанку» в Генпрокуратуру

14-04-2021, 19:19

Цеха «КСП Красносельский» оказались «слишком чистыми» для «Фонтанки»

14-04-2021, 16:54

Льготники Санкт-Петербурга смогут ездить в баню на такси

14-04-2021, 14:34

Как связана деятельность Роспотребнадзора и публикации «Фонтанки»

14-04-2021, 10:49

Как «Фонтанка» виртуальных тараканов в реальных превращала

13-04-2021, 20:54

Законопроект Никешина о домашних животных раскритиковали предприниматели Петербурга

13-04-2021, 16:34

Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге

13-04-2021, 11:59

Единое региональное меню помешает комбинатам экономить на школьных блюдах

12-04-2021, 21:19

Новые штрафы для собаководов могут появиться в Петербурге

12-04-2021, 19:19

Пользователи соцсетей высмеяли обед от «Артис-Детское питание» в школе № 93 Пушкинского района

11-04-2021, 14:14

В Петербурге ученик обстрелял из пневматического пистолета детей в школе

11-04-2021, 12:59

Глава «КСП Красносельского района» Савинов навал фейком материал «Фонтанки»

10-04-2021, 01:53

Рост преступности в Петербурге объяснили дистантом

9-04-2021, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров