В Петербурге пенсионер умер после прививки от коронавируса COVID-19

16 апреля стало известно о том, что в Санкт-Петербурге спустя час после применения вакцины от коронавируса скончался 80-летний мужчина. Специальная иммунологическая комиссия заключила, что причиной смерти стала хроническая ишемическая болезнь сердца.

«По результатам проведенного патологоанатомического исследования, 80-летний мужчина скончался по причине хронической ишемической болезни сердца. Его сердце остановилось. Никаких нежелательных реакций в ответ на введение вакцины против коронавируса не обнаружено», - сообщили эксперты.

Напомним, что 15 апреля российские СМИ сообщили о смерти пациента, который скончался через час после вакцинации от коронавируса. Как рассказали медики, 80-летний мужчина находился под наблюдением врача полчаса после прививки. После этого его отправили домой, куда, к сожалению, он так и не дошел. На пути к дому его сердце остановилось.

Ранее СМИ сообщили о том, что за весь период масштабной вакцинации в Санкт-Петербурге на фоне прививки от коронавируса скончались три человека. Однако во всех этих случаях комиссия не установила связь между действием вакцины и летальным исходом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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