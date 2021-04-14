Петербуржцы выступили против рейдеров, нацелившихся на «КСП Красносельский»

Сегодня, 13:49

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Петербуржцы выступили против рейдеров, нацелившихся на «КСП Красносельский»

Петербуржцы начали акцию поддержки в соцсетях с хештегом #держисьКрасносельский. Акция посвящена поддержке городского комбината «КСП Красносельского района». На предприятие в последние дни оказывается сильное давление из-за дезинформирующей статьи издания «Фонтанка», обвинившей предприятие в антисанитарии. 

Акция только началась, а в ней уже приняли участие сотни неравнодушных пользователей. Ее активно поддерживают петербуржцы, чьи дети учатся в школах, которые обслуживает КСП Красносельского района» - они оставляют комментарии с хештегами #держисьКСП или #держисьКрасносельский.

В акции также принял участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Войтановский. Народный избранник считает: нападки на предприятие связаны с тем, что оно мешает конкурентам, и призвал горожан поддержать комбинат. Слова Войтановского быстро нашли отклик среди пользователей – запись почти сразу набрала несколько десятков репостов. 

 




Судя по комментариям, большинство считает происходящее с «КСП Красносельский» рейдерским захватом. 



Акция проходит сразу в нескольких соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Твиттере».



Гендиректор «КСП Красносельского района» уже опроверг «нарушения», опубликовав видеообращение. Кроме того, предприятие организовало инспекцию для журналистов, чтобы они могли лично убедиться в отсутствии нарушений. Судя по фотографиям, которые предоставили участвовавшие в инспекции журналисты, предприятие соблюдает все требования СанПиН. 

Сотрудники комбината опубликовали открытое письмо к петербургским СМИ, и пригласили их посетить учебные заведения, которые обслуживает предприятие, чтобы журналисты смогли оценить их работу.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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