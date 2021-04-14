Войтановский назвал рейдерским захватом незаконное закрытие «КСП Красносельского района»

Глава муниципального округа Лиговка – Ямская, член партии «Единая Россия» Вадим Войтановский на своей официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал обращение к общественности, в котором призвал поддержать «КСП Красносельский». Ситуацию вокруг комбината депутат охарактеризовал как «попытку рейдерского захвата».

Внимание СМИ приковано к КСП после публикации материала в издании «Фонтанка», в котором содержались сведения о ненадлежащем состоянии пищеблока и нарушении норм СаНпиН на предприятии. После этого на производство явились сотрудники городского РПН с проверкой. Несмотря на то, что журналисты «Фонтанки» перепутали комбинат, а руководство предприятия поспешило организовать пресс-конференцию для опровержения материала издания, РПН всё равно приостановил работу производства.

И.о. директора КСП Сергей Лазарев заявил, что городское управление Роспотребнадзора в данный момент оказывает давление на предприятие. Некоторые информационные агентства Петербурга обратили внимание на сумбурный характер действий со стороны ведомства. Так, сотрудники РПН направились на проверку из других районов города, приостановив надзорные мероприятия в школах Петроградского района.

Представители СМИ предполагают , что такая спешка может свидетельствовать о вероятном сотрудничестве главы городского РПН Наталии Башкетовой с главой Фрунзенского района Константином Серовым. Последнего связывают с поставщиком социального «ТЗБ Петроградская», который с 2018 года получил госконтрактов на сумму более 3.3 миллиардов рублей. Причём бурный рост предприятия пришёлся именно на период пребывания Серова на своём нынешнем посту. Помимо «КСП Красносельский» под удар РПН попали также «Артис-детское питание», «Фирма Флоридан» и «КСП Василеостровского района».

При этом в отношении «ТЗБ Петроградская», городское управление РПН проверок не проводит. Данный факт также наводит на мысли о вероятном сотрудничестве Башкетовой с Серовым.

Ранее, сотрудники компании «КСП Красносельский» обратились с открытым письмом в прессу, где указали на факт давления и попытку ликвидации предприятия.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700