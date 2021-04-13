Петербуржцев начнут массово вакцинировать на дому

Петербургские льготники получат возможность пройти вакцинацию от COVID-19 на дому. Об этом заявил на онлайн пресс-конференции глава Комздрава Смольного Дмитрий Лисовец.

Процесс согласования организации мероприятий по вакцинации от коронавируса на дому для маломобильных групп населения находится на завершающем этапе. Ожидается, что выезд бригад на дом к жителям Северной столицы и массовая вакцинация начнутся уже на следующей неделе.

Получить прививку от новой коронавирусной инфекции по желанию смогут пожилые люди, люди имеющие тяжелые хронические заболевания, находящиеся дома.

В свою очередь начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия напомнила, что кроме указанной категории граждан прививка нужна и тем, кто постоянно с ними контактирует. Это очень важно, чтобы дополнительно обезопасить ослабленного болезнью или возрастом человека и не принести ему инфекцию. Чтобы защитить близких, нужно начать с себя.

Отмечено, что на сегодня от COVID-19 уже привились более 300 тысяч жителей Санкт-Петербурга, пройдя полный курс вакцинации, включающий две прививки.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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