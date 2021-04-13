Ведомство Башкетовой может проверять школьные столовые и пищекомбинаты в интересах рейдеров

Сегодня, 11:44

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Ведомство Башкетовой может проверять школьные столовые и пищекомбинаты в интересах рейдеров

Сотрудники Роспотребнадзора начали внезапные внеплановые проверки питания в петербургских школах после того, как не смогли найти грубых нарушений на городских комбинатах соцпитания. Представители поставщиков питания полагают, что Роспотребнадзор и СМИ начали борьбу против них с целью передела рынка.

Роспотребнадзор начал проверять качество питания в школах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 14 апреля санинспекторы посетили школы №522, 5, 259, 287, 306, 615, 278 и прогимназию № 624 «Радуга». В данные учебные учреждения питание поставляет комбинат «КСП Красносельского района», который накануне подвергся тщательным проверкам Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора на протяжении восьми часов до поздней ночи пытались выявить какие-либо нарушения, но так и не обнаружили их. При этом проверки на данном комбинате проводились совсем недавно, в середине ноября прошлого года. 

13 апреля «КСП Красносельского района» и «КСП Василеостровского района» устроили для журналистов День открытых дверей. Глава «КСП Василеостровского района» Леонид Мишуров отметил, что он и его сотрудники с недавних пор ощущают давление со стороны СМИ и РПН.

При этом Мишуров не стал открыто обвинять проверяющий орган в сговоре с «Фонтанкой», но напомнил, как совсем недавно, при предыдущем губернаторе города Полтавченко, городские комбинаты подвергались постоянным проверкам, а СМИ зачастую публиковали скандальные статьи против добросовестных компаний. К слову, перед визитом журналистов на комбинат на территорию производства пытались проникнуть два полицейских с удостоверениями, но без документов, позволяющих проводить проверку.

Примечательна роль «Фонтанки»  - именно после публикаций в данном издании на комбинатах начались внезапные проверки. Журналисты не прекращают попыток давления на компании. Например, мелкие недочеты, выявленные Роспотребнадзором на комбинатах, журналисты выдали за «крупные нарушения». Что касается самого питания, в еде не было обнаружено никаких несоответствий, однако журналисты написали, что «образцы были отправлены в лабораторию».

Судя по всему, теперь журналисты «Фонтанки» будут писать аналогичные скандальные статьи касательно питания в самих школах, которые посетил Роспотребнадзор.

На фоне всего этого сотрудники «КСП Красносельского района» опубликовали открытое письмо, в котором предполагают, что в данный момент происходит попытка рейдерского захвата предприятия.

«Полагаем, что прямо сейчас происходит попытка рейдерского захвата наших комбинатов и попытка их ликвидации без ведома губернатора»,сообщается в заявлении.

 

Можно предположить, что публикации "Фонтанки", массированные проверки Роспотребнадзора это звенья одной цепи и направлены на захват или ликвидацию «КСП Красносельского района» как сильного конкурента на рынке соц.питания. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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