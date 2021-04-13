Жителям Петербурга назвали места, где можно пожарить шашлыки

Наступила весна, солнечные теплые деньки так и манят горожан, уставших от серой промозглой зимы на природу. Однако просто погулять можно практически где угодно, а вот устроить пикник с шашлыком можно не везде.

Поэтому Комитет по природопользованию Петербурга перечислил горожанам где весной можно пожарить шашлыки, не нарушая закон.

В Санкт-Петербурге на территории всех пятнадцати особо охраняемых природных территориях установлен режим особой охраны. Здесь строго запрещено разводить костер как на земле, так и в мангалах и других устройствах. За соблюдением правил внимательно следят соответствующие службы.

К слову, в минувшем году в регионе было проведено более 250 рейдов по обнаружению нарушителей, составлено 215 протоколов, из них 114 – как раз за разведение костров.

Пока не наступил пожароопасный период, петербуржцы могут пожарить шашлыки на территории природного заказника «Западный Котлин».

Специально для этих целей там оборудованы места отдыха, точки проведения пикника оборудованными пожаробезопасными жаровнями.

Также, для жителей северной столицы ежегодно благоустраивают зоны отдыха на территории городских лесов. Уже в ближайшее время начнут функционировать 42 подобные зоны, где будет возможность разведения огня в мангалах.

Петербуржцам напоминают о том, как важно помнить о всех правилах пользования мангалами, убирать за собой мусор и всегда оставлять после себя порядок и чистоту.

Берегите природу!

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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