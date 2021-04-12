СМИ: на петербургский КСП оказывается давление

12 апреля 2021 года сотрудницы петербургского Роспотребнадзора Е. Добровольская и Н. Молчанова внепланово провели проверку АО «КСП Красносельского района». 13 апреля на сайте городского издания «Фонтанка» вышла публикация под названием «После статьи «Фонтанки» за смольнинский комбинат питания взялся Роспотребнадзор. Его впечатлили трупики тараканов и напольная канализация».

Автор статьи полностью передал сведения о проверке сотрудниц Роспотребнадзора. Очевидно, что он обладал служебной информацией. Например, знал, для каких учреждений комбинат готовит пищу, какие проверялись пищеблоки.

В этой связи АО «КСП Красносельского района» подал заявление в прокуратуры Северо-Западного Федерального округа, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, потому что материалы статьи указывают на то, что сотрудники санитарного ведомства передали журналистам секретную информацию. Соответствующий документ комбинат выложил на официальной странице в социальной сети.

В соответствии с российским законодательством сотрудники Роспотребнадзора не имеют права распространять детали и результаты проверки. Это должностное преступление.

«Должностные лица Роспотребнадзора не вправе распространять информацию, полученную в результате проведения проверки, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ», - сказано в обращении.

АО «КСП Красносельский комбинат» просит надзорное ведомство привлечь виновных к административной ответственности, если нарушение подтвердится.

Ранее городские СМИ предполагали , что к нестабильной обстановке на рынке соцпитания в Северной столице могут быть причастны глава Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова и глава Фрунзенского района Константин Серов. В качестве инструмента, вероятно, могли использоваться заказные статьи от «Фонтанки».

Петербургские СМИ выразили «КСП Красносельского района» поддержку. Журналисты отмечают , что на комбинат оказывают давление. Предприятию желают успехов в борьбе с произволом и надеются, что нечестных чиновников накажут.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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